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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230623/rusya-ukraynada-iran-yapimi-dronelar-kullanmiyoruz-1072804235.html
Rusya: Ukrayna'da İran yapımı drone'lar kullanmıyoruz
Rusya: Ukrayna'da İran yapımı drone'lar kullanmıyoruz
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ülkesinin Ukrayna’da sürdürülen operasyon sırasında İran yapımı drone’lar kullanmadığını... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T21:57+0300
2023-06-23T22:06+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
iran
birleşmiş milletler (bm)
vasiliy nebenzya
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD, İngiltere, Arnavutluk ve Ukrayna’nın suçlamalarına dair soruya “Ukrayna’da İran yapımı drone’lar kullandığımız suçlamalarını ilk defa duymuyoruz. Bu suçlamaları tamamıyla reddediyoruz” yanıtını verdi.BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, söz konusu suçlamalar hakkında “Bunlar, uluslararası toplumu yanıltmak için öne sürülmüş dayanaksız varsayımlar” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ve bir grup Batılı diplomatın bu suçlamanın soruşturulması için yaptıkları çağrılarla ilgili soruya da “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2231 numaralı kararı böyle bir soruşturma yürütülmesine yetki vermiyor ve Rusya, böyle bir soruşturma yapılması için hukuki bir dayanak ya da bir mana olmadığını düşünüyor” yanıtını verdi.'Ukrayna’nın karşı taarruzu intihar niteliğinde'Öte yandan Nebenzya, Ukrayna ordusunun intihar niteliğinde bir karşı taarruz yürüttüğünü, Kiev’in Ukrayna halkının çıkarlarını yok saydığını belirterek Nebenzya, “Ukrayna ordusu yaklaşık bir aydır Rus mevzilerine yönelik intihar gibi bir karşı taarruza yürütüyor. Şimdiden, seferber edilen on binlerce askerin hayatına mal oldu, yüzlerce zırhlı teçhizat kaybettiler ve Ukrayna toplumunda ‘Zaporojye kıyımı’ adı verildi” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Kiev’dekiler, Kahovka Barajı’nı patlatanlar, dillere destan karşı taarruz konusunda aklını oynatarak kendi halkının çıkarlarını ve ülkelerinin geleceğini umursamıyor” dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve çevresi karşısında, taarruzun dönüştüğü fiyasko ve hezimetten zafer yapmanın yolunu bulma görevinin durduğunu söyleyen Nebenzya, şu yorumu yaptı: “Onlarla birlikte Washington, Londra ve Brüksel’de bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Oysa orada, hiçbir zaman Ukrayna ve çıkarlarını düşünen olmadı. Bugün, tüm bu yaşananlardan sonra, Ukrayna’nın onları sadece Rusya’yı zayıflatma veya en azından önleme aracı olarak ilgilendirdiği açık hale geldi. Bu nedenle kukla Kiev rejimine barış görüşmesi yapmasına izin verilmez, en azından Ukraynalıların sayısı bitene kadar.”‘Ukrayna tahılının zengin ülkelere tedarikini desteklemeyeceğiz’Nebenzya, “BM, Rus gübrelerinin dünya pazarına kesintisiz ihracatının anahtarı olan Togliatti-Odessa amonyak boru hattındaki patlamayı sessizce geçiştirmeye çalışıyor. Öte yandan BM çalışanları, tahıl anlaşmasını, insani değil, bariz şekilde ticari doğaya sahip olmasına rağmen ve anlaşmanın Rusya kısmının hiçbir zaman uygulanmamış olmasına rağmen ayakta tutmaya çalışmakta aktif olmaya devam ediyor. Boru hattımızın patlatılması tüm gerçekleri ortaya çıkarttı” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Kalkınmakta olan muhtaç ülkelere tahıl ve gübre yardımımızı sürdürmeye hazırız. Lakin Ukrayna’dan zengin Batı ülkelerine, ihtiyaç sahiplerinin çıkarlarını koruma sloganıyla yapılan ticari buğday tedariklerini örtmeyeceğiz” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230523/rapor-ingiltere-ozel-kuvvetleri-en-az-19-ulkede-operasyonlar-duzenliyor-1071461897.html
https://sputniknews.com.tr/20230616/tahil-koridoru-sarsintida-ekip-sayisi-ve-ihrac-dustu-denetim-sureleri-artti-1072542755.html
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rusya, ukrayna, iran, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya
rusya, ukrayna, iran, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya

Rusya: Ukrayna'da İran yapımı drone'lar kullanmıyoruz

21:57 23.06.2023 (güncellendi: 22:06 23.06.2023)
© AP Photo / Mary AltafferRusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ülkesinin Ukrayna’da sürdürülen operasyon sırasında İran yapımı drone’lar kullanmadığını ve bu konunun BM tarafından soruşturulmasını anlamlı bulmadığını belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD, İngiltere, Arnavutluk ve Ukrayna’nın suçlamalarına dair soruya “Ukrayna’da İran yapımı drone’lar kullandığımız suçlamalarını ilk defa duymuyoruz. Bu suçlamaları tamamıyla reddediyoruz” yanıtını verdi.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, söz konusu suçlamalar hakkında “Bunlar, uluslararası toplumu yanıltmak için öne sürülmüş dayanaksız varsayımlar” ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ve bir grup Batılı diplomatın bu suçlamanın soruşturulması için yaptıkları çağrılarla ilgili soruya da “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2231 numaralı kararı böyle bir soruşturma yürütülmesine yetki vermiyor ve Rusya, böyle bir soruşturma yapılması için hukuki bir dayanak ya da bir mana olmadığını düşünüyor” yanıtını verdi.
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'Ukrayna’nın karşı taarruzu intihar niteliğinde'

Öte yandan Nebenzya, Ukrayna ordusunun intihar niteliğinde bir karşı taarruz yürüttüğünü, Kiev’in Ukrayna halkının çıkarlarını yok saydığını belirterek Nebenzya, “Ukrayna ordusu yaklaşık bir aydır Rus mevzilerine yönelik intihar gibi bir karşı taarruza yürütüyor. Şimdiden, seferber edilen on binlerce askerin hayatına mal oldu, yüzlerce zırhlı teçhizat kaybettiler ve Ukrayna toplumunda ‘Zaporojye kıyımı’ adı verildi” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Kiev’dekiler, Kahovka Barajı’nı patlatanlar, dillere destan karşı taarruz konusunda aklını oynatarak kendi halkının çıkarlarını ve ülkelerinin geleceğini umursamıyor” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve çevresi karşısında, taarruzun dönüştüğü fiyasko ve hezimetten zafer yapmanın yolunu bulma görevinin durduğunu söyleyen Nebenzya, şu yorumu yaptı: “Onlarla birlikte Washington, Londra ve Brüksel’de bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Oysa orada, hiçbir zaman Ukrayna ve çıkarlarını düşünen olmadı. Bugün, tüm bu yaşananlardan sonra, Ukrayna’nın onları sadece Rusya’yı zayıflatma veya en azından önleme aracı olarak ilgilendirdiği açık hale geldi. Bu nedenle kukla Kiev rejimine barış görüşmesi yapmasına izin verilmez, en azından Ukraynalıların sayısı bitene kadar.”

‘Ukrayna tahılının zengin ülkelere tedarikini desteklemeyeceğiz’

Nebenzya, “BM, Rus gübrelerinin dünya pazarına kesintisiz ihracatının anahtarı olan Togliatti-Odessa amonyak boru hattındaki patlamayı sessizce geçiştirmeye çalışıyor. Öte yandan BM çalışanları, tahıl anlaşmasını, insani değil, bariz şekilde ticari doğaya sahip olmasına rağmen ve anlaşmanın Rusya kısmının hiçbir zaman uygulanmamış olmasına rağmen ayakta tutmaya çalışmakta aktif olmaya devam ediyor. Boru hattımızın patlatılması tüm gerçekleri ortaya çıkarttı” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Kalkınmakta olan muhtaç ülkelere tahıl ve gübre yardımımızı sürdürmeye hazırız. Lakin Ukrayna’dan zengin Batı ülkelerine, ihtiyaç sahiplerinin çıkarlarını koruma sloganıyla yapılan ticari buğday tedariklerini örtmeyeceğiz” diye ekledi.
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