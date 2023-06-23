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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230623/rusya-ekonomik-kalkinma-bakani-resetnikov-donetsk-ve-mariupolu-ziyaret-etti-1072805573.html
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, Donetsk ve Mariupol'u ziyaret etti
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, Donetsk ve Mariupol'u ziyaret etti
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Donetsk ve Mariupol'de federal destek önlemlerinin uygulanmasını denetledi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T22:26+0300
2023-06-23T22:26+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
maksim reşetnikov
mariupol
donetsk
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Reşetnikov’un Donetsk ve Mariupol'daki federal destek önlemlerinin uygulanmasını denetlediği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Devlet Başkanının federal destek önlemlerinin sağlanmasına ilişkin talimatlarının uygulanmasını denetlemek üzere Donetsk ve Mariupol'ü ziyaret etti. Bakan ayrıca Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin temsilcileriyle toplantılar yaptı, üretim tesislerini ziyaret etti ve ayrıca Çok İşlevli Merkez’in (MFC) Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) amiral gemisi şubesinin inşaatındaki işleyişi denetledi” denildi.Açıklamaya göre, Reşetnikov ve DHC lideri Denis Puşilin, madencilik ekipmanları üretimi yapan bir işletmeyi ziyaret etti. Reşetnikov, burada yaptığı konuşmada bakanlığının bölgesel makamlarla birlikte DHC'deki üreticileri desteklemek için yeni mekanizmalar hazırladığını söyledi.Reşetnikov ve Puşilin, DHC'nin ‘İşgücü Verimliliği’ ulusal projesine katılımı konusunda bir anlaşma imzaladı. Bundan böyle, bölgenin imalat sanayileri, ticaret, inşaat ve tarım sektörlerindeki işletmeler ulusal projenin destek tedbirlerinden yararlanabilecek.Reşetnikov ayrıca, yeni bölgelerde basitleştirilmiş vergi sisteminin olduğu serbest bir ekonomik bölgenin oluşturulması nedeniyle ortaya çıkacak girişimciler için yeni fırsatlar hakkında da bilgi verdi.İnşaat halindeki MFC binasının teftişi sırasında Reşetnikov, tüm kamu hizmetlerinin Rus standartlarına uygun olarak sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Şu anda cumhuriyette 36 federal ve bölgesel hizmetin verildiği 29 MFC şubesi bulunuyor.
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rusya, ukrayna, maksim reşetnikov, mariupol, donetsk
rusya, ukrayna, maksim reşetnikov, mariupol, donetsk

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, Donetsk ve Mariupol'u ziyaret etti

22:26 23.06.2023
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Mariupol'de Zafer Günü kutlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Donetsk ve Mariupol'de federal destek önlemlerinin uygulanmasını denetledi.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Reşetnikov’un Donetsk ve Mariupol'daki federal destek önlemlerinin uygulanmasını denetlediği belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Devlet Başkanının federal destek önlemlerinin sağlanmasına ilişkin talimatlarının uygulanmasını denetlemek üzere Donetsk ve Mariupol'ü ziyaret etti. Bakan ayrıca Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin temsilcileriyle toplantılar yaptı, üretim tesislerini ziyaret etti ve ayrıca Çok İşlevli Merkez’in (MFC) Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) amiral gemisi şubesinin inşaatındaki işleyişi denetledi” denildi.
Açıklamaya göre, Reşetnikov ve DHC lideri Denis Puşilin, madencilik ekipmanları üretimi yapan bir işletmeyi ziyaret etti. Reşetnikov, burada yaptığı konuşmada bakanlığının bölgesel makamlarla birlikte DHC'deki üreticileri desteklemek için yeni mekanizmalar hazırladığını söyledi.
Reşetnikov ve Puşilin, DHC'nin ‘İşgücü Verimliliği’ ulusal projesine katılımı konusunda bir anlaşma imzaladı. Bundan böyle, bölgenin imalat sanayileri, ticaret, inşaat ve tarım sektörlerindeki işletmeler ulusal projenin destek tedbirlerinden yararlanabilecek.
Reşetnikov ayrıca, yeni bölgelerde basitleştirilmiş vergi sisteminin olduğu serbest bir ekonomik bölgenin oluşturulması nedeniyle ortaya çıkacak girişimciler için yeni fırsatlar hakkında da bilgi verdi.
İnşaat halindeki MFC binasının teftişi sırasında Reşetnikov, tüm kamu hizmetlerinin Rus standartlarına uygun olarak sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Şu anda cumhuriyette 36 federal ve bölgesel hizmetin verildiği 29 MFC şubesi bulunuyor.
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