https://sputniknews.com.tr/20230623/rusya-ekonomik-kalkinma-bakani-resetnikov-donetsk-ve-mariupolu-ziyaret-etti-1072805573.html

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, Donetsk ve Mariupol'u ziyaret etti

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, Donetsk ve Mariupol'u ziyaret etti

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Donetsk ve Mariupol'de federal destek önlemlerinin uygulanmasını denetledi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T22:26+0300

2023-06-23T22:26+0300

2023-06-23T22:26+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

maksim reşetnikov

mariupol

donetsk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/09/1056215684_0:286:3133:2048_1920x0_80_0_0_dddc30a71b46d9f8bf14255506fc6dec.jpg

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Reşetnikov’un Donetsk ve Mariupol'daki federal destek önlemlerinin uygulanmasını denetlediği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Devlet Başkanının federal destek önlemlerinin sağlanmasına ilişkin talimatlarının uygulanmasını denetlemek üzere Donetsk ve Mariupol'ü ziyaret etti. Bakan ayrıca Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin temsilcileriyle toplantılar yaptı, üretim tesislerini ziyaret etti ve ayrıca Çok İşlevli Merkez’in (MFC) Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) amiral gemisi şubesinin inşaatındaki işleyişi denetledi” denildi.Açıklamaya göre, Reşetnikov ve DHC lideri Denis Puşilin, madencilik ekipmanları üretimi yapan bir işletmeyi ziyaret etti. Reşetnikov, burada yaptığı konuşmada bakanlığının bölgesel makamlarla birlikte DHC'deki üreticileri desteklemek için yeni mekanizmalar hazırladığını söyledi.Reşetnikov ve Puşilin, DHC'nin ‘İşgücü Verimliliği’ ulusal projesine katılımı konusunda bir anlaşma imzaladı. Bundan böyle, bölgenin imalat sanayileri, ticaret, inşaat ve tarım sektörlerindeki işletmeler ulusal projenin destek tedbirlerinden yararlanabilecek.Reşetnikov ayrıca, yeni bölgelerde basitleştirilmiş vergi sisteminin olduğu serbest bir ekonomik bölgenin oluşturulması nedeniyle ortaya çıkacak girişimciler için yeni fırsatlar hakkında da bilgi verdi.İnşaat halindeki MFC binasının teftişi sırasında Reşetnikov, tüm kamu hizmetlerinin Rus standartlarına uygun olarak sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Şu anda cumhuriyette 36 federal ve bölgesel hizmetin verildiği 29 MFC şubesi bulunuyor.

rusya

ukrayna

mariupol

donetsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, maksim reşetnikov, mariupol, donetsk