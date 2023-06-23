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Rusya: Belarus’a yerleştireceğimiz nükleer başlık sayısını açıklamayacağız
Rusya: Belarus’a yerleştireceğimiz nükleer başlık sayısını açıklamayacağız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Belarus’a taşınacak nükleer başlık sayısıyla ilgili bilgiyi açıklamayacaklarını belirtti. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakan Yarımcısı Ryabkov, bugünkü basın toplantısında, Belarus’a yerleştirilecek olan taktik nükleer başlık sayısına ilişkin açıklama yapılıp yapılmayacağı sorusuna, “Genel olarak bu konunun kamuoyunda tartışmaya sunulacağı ve biz tarafından teşhir edileceğinden derinden şüpheliyim. ABD’nin onlarca yıldır taktik nükleer silahını bir dizi Avrupa ülkesinde tuttuğunu ve asla net rakam vermediklerini söylemek istiyorum. Sadece belli belirsiz bazı uzmanların değerlendirmeleri var. Neden böyle bir şeyi tek taraflı olarak ilan etmek zorundayız?” dedi.‘Washington yüzünden START’ın kırılmasını istemiyoruz’Ryabkov, Washington’ın Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Antlaşması (START) kapsamında nicel verileri kaydetmesinin Moskova için önemli olup olmadığı sorusuna, “Onlar anlaşmadan çıkmadı ve onu askıya almadı. Uluslararası hukuk, bir taraf yükümlülüklerini askıya alınca diğer tarafa aynı şekilde hareket etme fırsatını tanıyor. Ama biz elbette ABD yüzünden START’ın kırılmasını istemiyoruz. Onlar onsuzda bu belgeyi yeterince hor gördüler” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Anlaşma kendiliğinden ölürse, yani süresi biterse ya da Amerikalılar bu anlaşmadan çıkmaya yönelik adımlar atarsa ve bu alanda silah artımı başlarsa bu elbette tedirgin edici bir olay olacak. Ama her halükarda güvenlik çıkarlarımız zarar görmeyecek. Devlet Başkanımız bunu defalarca dile getirdi. Bu alanda öyle imkanlara sahibiz ki, her türlü olumsuz senaryo öngörülebilir ve etkisiz hale getirilebilir” dedi.
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rusya, belarus, nükleer, nükleer silah
rusya, belarus, nükleer, nükleer silah

Rusya: Belarus’a yerleştireceğimiz nükleer başlık sayısını açıklamayacağız

20:58 23.06.2023
© RTBelarus-Rusya
Belarus-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© RT
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Belarus’a taşınacak nükleer başlık sayısıyla ilgili bilgiyi açıklamayacaklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yarımcısı Ryabkov, bugünkü basın toplantısında, Belarus’a yerleştirilecek olan taktik nükleer başlık sayısına ilişkin açıklama yapılıp yapılmayacağı sorusuna, “Genel olarak bu konunun kamuoyunda tartışmaya sunulacağı ve biz tarafından teşhir edileceğinden derinden şüpheliyim. ABD’nin onlarca yıldır taktik nükleer silahını bir dizi Avrupa ülkesinde tuttuğunu ve asla net rakam vermediklerini söylemek istiyorum. Sadece belli belirsiz bazı uzmanların değerlendirmeleri var. Neden böyle bir şeyi tek taraflı olarak ilan etmek zorundayız?” dedi.

‘Washington yüzünden START’ın kırılmasını istemiyoruz’

Ryabkov, Washington’ın Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Antlaşması (START) kapsamında nicel verileri kaydetmesinin Moskova için önemli olup olmadığı sorusuna, “Onlar anlaşmadan çıkmadı ve onu askıya almadı. Uluslararası hukuk, bir taraf yükümlülüklerini askıya alınca diğer tarafa aynı şekilde hareket etme fırsatını tanıyor. Ama biz elbette ABD yüzünden START’ın kırılmasını istemiyoruz. Onlar onsuzda bu belgeyi yeterince hor gördüler” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Anlaşma kendiliğinden ölürse, yani süresi biterse ya da Amerikalılar bu anlaşmadan çıkmaya yönelik adımlar atarsa ve bu alanda silah artımı başlarsa bu elbette tedirgin edici bir olay olacak. Ama her halükarda güvenlik çıkarlarımız zarar görmeyecek. Devlet Başkanımız bunu defalarca dile getirdi. Bu alanda öyle imkanlara sahibiz ki, her türlü olumsuz senaryo öngörülebilir ve etkisiz hale getirilebilir” dedi.
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