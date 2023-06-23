https://sputniknews.com.tr/20230623/rusya-abnin-11-yaptirim-paketine-karsilik-kendi-kara-listesini-genisletti-1072797204.html
Rusya, AB’nin 11. yaptırım paketine karşılık kendi kara listesini genişletti
Rusya, AB’nin 11. yaptırım paketine karşılık kendi kara listesini genişletti
Rusya Dışişleri, Brüksel’in onayladığı 11. yaptırım paketine karşılık Rusya’ya girişi yasaklanan AB temsilcilerinin listesini genişletti. Listeye yeni... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T16:54+0300
2023-06-23T16:54+0300
2023-06-23T16:55+0300
dünya
rusya
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avrupa birliği
liste
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Brüksel’in Rusya karşıtı 11. yaptırım paketini onaylamasına ilişkin, “AB’nin eylemlerini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin uluslararası hukuksal yetkilerini sabote eden yasadışı eylemler olarak görüyoruz” açıklamasını yaptı.Rus Dışişleri yetkilileri, Brüksel’in yeni yaptırım paketine karşılık kendilerinin de Rusya’ya girişleri yasaklanan AB yetkililerinin yer aldığı listeyi genişlettiklerini belirtti.Söz konusu listeye yeni eklenenlerin isimleri verilmedi ancak listenin yeni kısmının, AB’nin Ukrayna’ya askeri yardım gönderilmesiyle ilişkili kurumlarının yetkilileri ile Rusya’ya karşı yaptırım uygulanmasından sorumlu kişileri içerdiği kaydedildi.Rus Dışişleri yetkilileri listeye ayrıca, ‘Rusya’ya karşı cephe alınması ajandasıyla hareket eden AB ülkeleri parlamenterlerinin de eklendiğini’ belirtti.AB, Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyon yüzünden Rusya’ya karşı uygulamak istediği 11. yaptırım paketi üstünde bahar aylarında mutabık kalmıştı fakat paket yeni onaylandı.Söz konusu pakette yer alan yaptırımlar, Rusya’nın Drujba boru hattı üstünden petrol sevkiyatının sınırlandırılması, Rusya’da kayıtlı tırların ab ülkelerine girişlerinin kısıtlanması, Rusya’ya yaptırımlarla tedariki yasaklanmış ürünlerin kendileri üstünden Rusya’ya sevkiyatını sağlayabilecek ülkelere bu ürünlerin gönderiminin sınırlandırılması ve rus televizyonlarının yayın lisanslarının sona erdirilmesi gibi kararlar içeriyor.
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rusya, kara liste, avrupa birliği, liste
Rusya, AB’nin 11. yaptırım paketine karşılık kendi kara listesini genişletti
16:54 23.06.2023 (güncellendi: 16:55 23.06.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri, Brüksel’in onayladığı 11. yaptırım paketine karşılık Rusya’ya girişi yasaklanan AB temsilcilerinin listesini genişletti. Listeye yeni eklenenler arasında, AB’nin Ukrayna’ya askeri yardım gönderilmesiyle ilişkili kurumlarının da yetkilileri yer alıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Brüksel’in Rusya karşıtı 11. yaptırım paketini onaylamasına ilişkin, “AB’nin eylemlerini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin uluslararası hukuksal yetkilerini sabote eden yasadışı eylemler olarak görüyoruz” açıklamasını yaptı.
Rus Dışişleri yetkilileri, Brüksel’in yeni yaptırım paketine karşılık kendilerinin de Rusya’ya girişleri yasaklanan AB yetkililerinin yer aldığı listeyi genişlettiklerini belirtti.
Söz konusu listeye yeni eklenenlerin isimleri verilmedi ancak listenin yeni kısmının, AB’nin Ukrayna’ya askeri yardım gönderilmesiyle ilişkili kurumlarının yetkilileri ile Rusya’ya karşı yaptırım uygulanmasından sorumlu kişileri içerdiği kaydedildi.
Rus Dışişleri yetkilileri listeye ayrıca, ‘Rusya’ya karşı cephe alınması ajandasıyla hareket eden AB ülkeleri parlamenterlerinin de eklendiğini’ belirtti.
AB, Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyon yüzünden Rusya’ya karşı uygulamak istediği 11. yaptırım paketi üstünde bahar aylarında mutabık kalmıştı fakat paket yeni onaylandı.
Söz konusu pakette yer alan yaptırımlar, Rusya’nın Drujba boru hattı üstünden petrol sevkiyatının sınırlandırılması, Rusya’da kayıtlı tırların ab ülkelerine girişlerinin kısıtlanması, Rusya’ya yaptırımlarla tedariki yasaklanmış ürünlerin kendileri üstünden Rusya’ya sevkiyatını sağlayabilecek ülkelere bu ürünlerin gönderiminin sınırlandırılması ve rus televizyonlarının yayın lisanslarının sona erdirilmesi gibi kararlar içeriyor.