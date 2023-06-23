https://sputniknews.com.tr/20230623/rus-heyeti-ve-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-zaporojye-ngsnin-guvenligini-gorustu-1072797134.html

Rus heyeti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Zaporojye NGS’nin güvenliğini görüştü

Rus heyeti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Zaporojye NGS’nin güvenliğini görüştü

Rusya’nın Kaliningrad Bölgesinde, Rusya ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) heyetleri arasında görüşme gerçekleşti. Görüşmede, Zaporojye nükleer güç... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T16:55+0300

2023-06-23T16:55+0300

2023-06-23T16:56+0300

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

ukrayna krizi

rosatom

zaporojye

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Rusya Atom Enerjisi Ajansı Rosatom’dan yapılan açıklamada, “Görüşmenin merkezinde, Grossi’nin 30 Mayıs’ta BM Güvenlik Konseyi’nde gündeme getirdiği Zaporojye NGS’nin nükleer güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili sorunlar vardı” ifadesi kullanıldı.IAEA Başkanı Grossi’nin, bu konuda ifade ettiği tezler bağlamında, Ajansın atacağı adımları nasıl gördüğünü anlattı.Açıklamada, “Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ve diğer konuşanlar, halihazırda IAEA’dan beklediğimiz ve Ukrayna ordusunun Zaporojye NGS ve çevresine ve kritik öneme sahip destek altyapı tesislerine yönelik saldırılarını önlemeye yönelik olan somut adımlara vurgu yaptı” dendi.Görüşmede, Grossi’nin 15 Haziran’da santrale yaptığı ziyaretin sonuçları da değerlendirildiğini aktaran Rosatom, IAEA Başkanı’na Ukrayna ordusunun komikaze İHA’larla yaptığı saldırıların sonuçları sergilendiği bildirildi.Lihaçev, Grossi’ye Rusya’nın, özellikle Kahovka Barajı yıkıldıktan sonra Zaporojye NGS’nin güvenli bir şekilde çalışması için aldığı önlemleri anlattı.Açıklamada, IAEA ile temasların süreceği kaydedildi.

zaporojye

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uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), rosatom, zaporojye