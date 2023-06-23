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Norveç Merkez Bankası'ndan faiz artırımı kararı: Son 15 yılın en yüksek seviyesinde
Norveç Merkez Bankası'ndan faiz artırımı kararı: Son 15 yılın en yüksek seviyesinde
Norveç merkez bankası, politika faizini son 15 yılın en yüksek seviyesinde kaydedilen yüzde 3.75 oranına çıkardı. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T15:05+0300
2023-06-23T15:05+0300
dünya
norveç
merkez bankası
ekonomi
faiz
faiz oranı
faiz artırımı
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Norveç merkez bankası, enflasyonu düşürmek amacıyla politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3.75'e çıkardı ve oranın sonbaharda 4.25'e yükseleceğini tahmin ederek Ağustos ayında bir artış daha hedeflediğini söyledi. Öte yandan, Reuters tarafından düzenlenen bir ankete katılan 32 ekonomistin 24'ü 25 baz puanlık bir artış öngörürken, sekizi doğru bir şekilde 50 baz puanlık bir artış öngörmüştü. Norges Bank Başkanı Ida Wolden Bache ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Politika faizini yükseltmezsek, fiyatlar ve ücretler hızla yükselmeye devam edebilir ve enflasyon yerleşik hale gelebilir" dedi. Norveç'in çekirdek enflasyonu, merkez bankasının yüzde 6.0'lık tahmininin aksine Mayıs'ta yüzde 6.7'ye çıkarak rekor düzeye ulaşmıştı.
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norveç, merkez bankası, ekonomi, faiz, faiz oranı, faiz artırımı
norveç, merkez bankası, ekonomi, faiz, faiz oranı, faiz artırımı

Norveç Merkez Bankası'ndan faiz artırımı kararı: Son 15 yılın en yüksek seviyesinde

15:05 23.06.2023
© FlickrNorveç bayrağı
Norveç bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© Flickr
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Norveç merkez bankası, politika faizini son 15 yılın en yüksek seviyesinde kaydedilen yüzde 3.75 oranına çıkardı.
Norveç merkez bankası, enflasyonu düşürmek amacıyla politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3.75'e çıkardı ve oranın sonbaharda 4.25'e yükseleceğini tahmin ederek Ağustos ayında bir artış daha hedeflediğini söyledi.
Öte yandan, Reuters tarafından düzenlenen bir ankete katılan 32 ekonomistin 24'ü 25 baz puanlık bir artış öngörürken, sekizi doğru bir şekilde 50 baz puanlık bir artış öngörmüştü.
Norges Bank Başkanı Ida Wolden Bache ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Politika faizini yükseltmezsek, fiyatlar ve ücretler hızla yükselmeye devam edebilir ve enflasyon yerleşik hale gelebilir" dedi.
Norveç'in çekirdek enflasyonu, merkez bankasının yüzde 6.0'lık tahmininin aksine Mayıs'ta yüzde 6.7'ye çıkarak rekor düzeye ulaşmıştı.
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