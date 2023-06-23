Narışkin: Rusya ve Türkiye, istihbarat servisleri nezdinde güvenilir bir iletişim kanalına sahip

Rus basınına demeç veren Narışkin, İbrahim Kalın'ın MİT Başkanlığı görevine atanması sonrası Rusya ve Türkiye'nin bu alandaki işbirliğine dair değerlendirmede bulundu.



Narışkin, "Son birkaç yılda Türk meslektaşlarımızla oldukça aktif bir etkileşimimiz oldu. Türk istihbarat servisinin yeni başkanı (İbrahim Kalın) atandı, tabii onu neredeyse aynı gün tebrik ettim" dedi.



Kalın'la henüz bir görüşme yapmadıklarını ancak etkileşimi sürdürdüklerini kaydeden Narışkin, "İyi, güvenilir bir kanala sahibiz. Türkiye'de SVR'nin resmi temsilcisi var, aynı şekilde Türk istihbarat servisinin Moskova'da kendi temsilcisi bulunuyor" ifadelerini kullandı.



Bunun yanında Narışkin, Kalın'la yakında bir görüşme yapma ihtimalini de dışlamadığını kaydetti.