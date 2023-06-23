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https://sputniknews.com.tr/20230623/nariskin-rusya-ve-turkiye-istihbarat-servisleri-nezdinde-guvenilir-bir-iletisim-kanalina-sahip-1072793129.html
Narışkin: Rusya ve Türkiye, istihbarat servisleri nezdinde güvenilir bir iletişim kanalına sahip
Narışkin: Rusya ve Türkiye, istihbarat servisleri nezdinde güvenilir bir iletişim kanalına sahip
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Moskova ve Ankara'nın istihbarat servisleri nezdinde güvenilir bir iletişim kanalına sahip... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T15:46+0300
2023-06-23T15:46+0300
dünya
rusya
türkiye
sergey narışkin
açıklama
ibrahim kalın
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Rus basınına demeç veren Narışkin, İbrahim Kalın'ın MİT Başkanlığı görevine atanması sonrası Rusya ve Türkiye'nin bu alandaki işbirliğine dair değerlendirmede bulundu.Narışkin, "Son birkaç yılda Türk meslektaşlarımızla oldukça aktif bir etkileşimimiz oldu. Türk istihbarat servisinin yeni başkanı (İbrahim Kalın) atandı, tabii onu neredeyse aynı gün tebrik ettim" dedi.Kalın'la henüz bir görüşme yapmadıklarını ancak etkileşimi sürdürdüklerini kaydeden Narışkin, "İyi, güvenilir bir kanala sahibiz. Türkiye'de SVR'nin resmi temsilcisi var, aynı şekilde Türk istihbarat servisinin Moskova'da kendi temsilcisi bulunuyor" ifadelerini kullandı.Bunun yanında Narışkin, Kalın'la yakında bir görüşme yapma ihtimalini de dışlamadığını kaydetti.
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rusya, türkiye, sergey narışkin, açıklama, ibrahim kalın
rusya, türkiye, sergey narışkin, açıklama, ibrahim kalın

Narışkin: Rusya ve Türkiye, istihbarat servisleri nezdinde güvenilir bir iletişim kanalına sahip

15:46 23.06.2023
© Sputnik / Mihail Mokrushin / Multimedya arşivine gidinSergey Narışkin
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© Sputnik / Mihail Mokrushin
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Moskova ve Ankara'nın istihbarat servisleri nezdinde güvenilir bir iletişim kanalına sahip olduğunu belirtti.
Rus basınına demeç veren Narışkin, İbrahim Kalın'ın MİT Başkanlığı görevine atanması sonrası Rusya ve Türkiye'nin bu alandaki işbirliğine dair değerlendirmede bulundu.

Narışkin, "Son birkaç yılda Türk meslektaşlarımızla oldukça aktif bir etkileşimimiz oldu. Türk istihbarat servisinin yeni başkanı (İbrahim Kalın) atandı, tabii onu neredeyse aynı gün tebrik ettim" dedi.

Kalın'la henüz bir görüşme yapmadıklarını ancak etkileşimi sürdürdüklerini kaydeden Narışkin, "İyi, güvenilir bir kanala sahibiz. Türkiye'de SVR'nin resmi temsilcisi var, aynı şekilde Türk istihbarat servisinin Moskova'da kendi temsilcisi bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Bunun yanında Narışkin, Kalın'la yakında bir görüşme yapma ihtimalini de dışlamadığını kaydetti.
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