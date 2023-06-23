https://sputniknews.com.tr/20230623/nariskin-batinin-rusyayi-silahla-yikabilecegine-olan-inanci-derin-yanilgi-1072799703.html

Rusya Dış İstihbarat Başkanı Narışkin: Batı’nın Rusya’yı silahla yıkabileceğine olan inancı yanılgı

Rusya Dış İstihbarat Başkanı Narışkin: Batı’nın Rusya’yı silahla yıkabileceğine olan inancı yanılgı

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Batı’nın Rusya’yı silahla yıkabileceğine inandığını, ama bunun derin yanılgı olduğunu belirtti. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T18:14+0300

2023-06-23T18:14+0300

2023-06-23T18:25+0300

dünya

sergey narışkin

batı

rusya

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SVR Başkanı Narışkin, bugünkü basın toplantısında, “Batı Batı elitleri, Rusya’yı silah yoluyla yıkabilecekleri fikrine geldiler. Ukrayna ordusunun militanları ve Batı ülkelerden gelen paralı askerler, bu derin yanılgının ağır sonuçlarını üzerlerinde hissediyorlar. Onlar, Washington ve bazı diğer NATO başkentlerindeki yönetici çevrelerin çıkarları için kitleler halinde ölüyorlar” diye konuştu.‘Kiev, 2022 İlkbaharında Donbass’ta cezalandırıcı operasyon planlıyordu’Narışkin, “Kiev'de, Donbass’ı nihayet boğma kararı alındığına ve bunun için Donbass çevresinde büyük güçlerin yoğunlaştığına dair yeterli bilgi aldık” ifadesini kullandı.SVR Başkanı, Rus ordusunun özel askeri harekatın başındaki eylemleri sonucu bulunan belgelerin, “Kiev’in gerçekten de Batı’daki sahiplerinin onayı veya hatta kopyasıyla 2022’in Şubatın sonu – Martın başında, Donbass sakinleri arasında çok sayıda can kaybına yol açması gereken bir cezalandırma operasyonu planladığını” gösterdiğini söyledi.Narışkin, “Rusya, buna izin vermemek için özel harekat başlatmak zorunda kaldı” diye kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230619/svr-direktoru-nariskin-kiev-kirli-nukleer-bomba-yaratma-calismalarina-devam-ediyor-olabilir-1072628885.html

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