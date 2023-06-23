https://sputniknews.com.tr/20230623/muzik-yasagi-tum-turkiyede-kaldirildi-1072792249.html
Müzik yasağı tüm Türkiye'de kaldırıldı
Müzik yasağı tüm Türkiye'de kaldırıldı
MÜYORBİR, 1 Temmuz 2021’den beri uygulanan saat 24.00 sonrası müzik yasağının Türkiye genelinde kaldırıldığını duyurdu. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T15:13+0300
2023-06-23T15:13+0300
2023-06-23T15:24+0300
türkiye
müzik
müzik kısıtlaması
türkiye
yasak
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Müzik Yorumcuları Meslek Birliği, koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen müzik kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı Burhan Şeşen, SÖZ Platformu’na yaptığı açıklamada Turizm Bakanı ve yardımcısının, müzik yasağın kaldırıldığı bilgisini verdiğini söyledi.MÜYORBİR'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz. Müziğin hiç susmaması dileğiyle…” denildi.
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müzik, müzik kısıtlaması, türkiye, yasak
müzik, müzik kısıtlaması, türkiye, yasak
Müzik yasağı tüm Türkiye'de kaldırıldı
15:13 23.06.2023 (güncellendi: 15:24 23.06.2023) Abone ol
MÜYORBİR, 1 Temmuz 2021’den beri uygulanan saat 24.00 sonrası müzik yasağının Türkiye genelinde kaldırıldığını duyurdu.
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği, koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen müzik kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı Burhan Şeşen, SÖZ Platformu’na yaptığı açıklamada Turizm Bakanı ve yardımcısının, müzik yasağın kaldırıldığı bilgisini verdiğini söyledi.
MÜYORBİR'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz. Müziğin hiç susmaması dileğiyle…” denildi.