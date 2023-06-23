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https://sputniknews.com.tr/20230623/misirli-siyam-ikizleri-17-saat-suren-operasyonla-ayrildi-1072773716.html
Mısırlı siyam ikizleri 17 saat süren operasyonla ayrıldı
Mısırlı siyam ikizleri 17 saat süren operasyonla ayrıldı
Mısırlı Selma ve Sare adlı siyam ikizi bebekler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 17 saatlik başarılı bir operasyonla ayrıldı. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T04:12+0300
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yaşam
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siyam ikizleri
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Mısırlı siyam ikizleri, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın direktifi doğrultusunda ameliyata alındı.Riyad'daki Kral Abdullah Çocuk Hastanesinde gerçekleştirilen 17 saatlik başarılı bir operasyonla bitişik ikizler ayrıldı.Siyam ikizlerini ayırma operasyonlarındaki tıbbi ve cerrahi ekip başkanı Dr. Abdullah bin Abdulaziz er-Rabia, ikizlerin 23 Kasım 2021'de ülkeye getirildiği belirtti.Çocuk ve plastik cerrahileri, anestezi ve diğer ilgili birimlerden oluşan 31 kişilik uzman ekibin ameliyata katıldığını bildiren Rabia, sonuncusu 17 saat olmak üzere toplam 57 saat ve 4 aşamadan oluşan operasyonun tamamlandığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230309/cinde-1-yasindaki-kizin-beyninden-dogmamis-ikizi-cikarildi-1068030532.html
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mısır, siyam ikizleri, bebek
mısır, siyam ikizleri, bebek

Mısırlı siyam ikizleri 17 saat süren operasyonla ayrıldı

04:12 23.06.2023
© AAİkiz bebek
İkiz bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA
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Mısırlı Selma ve Sare adlı siyam ikizi bebekler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 17 saatlik başarılı bir operasyonla ayrıldı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Mısırlı siyam ikizleri, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın direktifi doğrultusunda ameliyata alındı.
Riyad'daki Kral Abdullah Çocuk Hastanesinde gerçekleştirilen 17 saatlik başarılı bir operasyonla bitişik ikizler ayrıldı.
Siyam ikizlerini ayırma operasyonlarındaki tıbbi ve cerrahi ekip başkanı Dr. Abdullah bin Abdulaziz er-Rabia, ikizlerin 23 Kasım 2021'de ülkeye getirildiği belirtti.
Çocuk ve plastik cerrahileri, anestezi ve diğer ilgili birimlerden oluşan 31 kişilik uzman ekibin ameliyata katıldığını bildiren Rabia, sonuncusu 17 saat olmak üzere toplam 57 saat ve 4 aşamadan oluşan operasyonun tamamlandığını kaydetti.
Baba, bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
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