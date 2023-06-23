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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230623/milyonlari-ilgilendiriyor-en-dusuk-emekli-maasinda-rakam-senaryosu-1072776161.html
En düşük emekli maaşında rakam senaryosu
En düşük emekli maaşında rakam senaryosu
Yeni asgari ücret yüzde 34 oranında artırılarak 11 bin 402 TL oldu. Asgari ücretin ardından en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. 7.500 TL... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T08:27+0300
2023-06-23T08:46+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
asgari ücret
asgari ücret 2023
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Asgari ücretin 11 bin 402 TL'ye yükselmesinin ardından emekli maaşındaki düzenleme merakla takip ediliyor.Milliyet'in haberine göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram asgari ücrete 6 aylık enflasyonun iki katı tutarında zam yapıldığında dikkat çekerken emekli maaşlarına da benzer bir oranda zam yapılmasını beklediğini ifade etti. Geçen ocak ayında enflasyonun yüzde 15 iken yüzde 30'luk artış yapıldığını ifade eden Muhammet Bayram "Bu artış değerinin referans olarak kabul edileceğini düşünüyorum. En az bu düzeyde bir emekli maaşı yapılabileceğini öngörüyorum" dedi.Formül masadaSeçim öncesinde en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilmiş bu tutar ve arasında rakam alanlar için ise bir düzenleme yapılmamıştı. Emekli maaş zammına düzenleme yapılırken ilk olarak bunun dikkate alınması bekleniyor. 7.500 TL olan en düşük emekli maaşına enflasyon tutarı kadar bir zam yapılması beklenirken 10 bin TL'ye yükselebileceği de konuşuluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230622/sgk-uzmanindan-canli-yayinda-memur-ve-emekli-maasina-zam-aciklamasi-kesin-diyerek-oran-verdi-1072727284.html
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emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, asgari ücret, asgari ücret 2023
emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, asgari ücret, asgari ücret 2023

En düşük emekli maaşında rakam senaryosu

08:27 23.06.2023 (güncellendi: 08:46 23.06.2023)
© AFP 2023 / OZAN KOSETL- Dolar
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© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Yeni asgari ücret yüzde 34 oranında artırılarak 11 bin 402 TL oldu. Asgari ücretin ardından en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. 7.500 TL olan en düşük emekli maaşına enflasyon tutarı kadar bir zam yapılması beklenirken 10 bin TL'ye yükselebileceği konuşuluyor.
Asgari ücretin 11 bin 402 TL'ye yükselmesinin ardından emekli maaşındaki düzenleme merakla takip ediliyor.
Milliyet'in haberine göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram asgari ücrete 6 aylık enflasyonun iki katı tutarında zam yapıldığında dikkat çekerken emekli maaşlarına da benzer bir oranda zam yapılmasını beklediğini ifade etti.
Geçen ocak ayında enflasyonun yüzde 15 iken yüzde 30'luk artış yapıldığını ifade eden Muhammet Bayram "Bu artış değerinin referans olarak kabul edileceğini düşünüyorum. En az bu düzeyde bir emekli maaşı yapılabileceğini öngörüyorum" dedi.

Formül masada

Seçim öncesinde en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilmiş bu tutar ve arasında rakam alanlar için ise bir düzenleme yapılmamıştı. Emekli maaş zammına düzenleme yapılırken ilk olarak bunun dikkate alınması bekleniyor. 7.500 TL olan en düşük emekli maaşına enflasyon tutarı kadar bir zam yapılması beklenirken 10 bin TL'ye yükselebileceği de konuşuluyor.
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