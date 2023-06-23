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https://sputniknews.com.tr/20230623/merkez-bankasinin-27-aylik-politika-faizleri-1072782961.html
Merkez Bankası'nın 27 aylık politika faizleri
Merkez Bankası'nın 27 aylık politika faizleri
Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T11:56+0300
2023-06-23T11:56+0300
ekonomi
merkez bankası
politika faizi
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Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, Türkiye'deki enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için politika faizini 650 baz puan artırdığını açıkladı. Bu karara göre Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti.Yapılan faiz artışı piyasa beklentilerin altında kalırken, TCMB metninde parasal sıkılaşmanın gereken ölçüde kademeli olacağına vurgu yaptı.Kurul'un açıklaması şöyle:"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermişti. Bütün dünyada merkez bankalarının enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler aldığı belirtilen açıklamada "Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir"
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merkez bankası, faiz kararları, merkez bankası faiz kararı
merkez bankası, faiz kararları, merkez bankası faiz kararı

Merkez Bankası'nın 27 aylık politika faizleri

11:56 23.06.2023
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA
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Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.
Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, Türkiye'deki enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için politika faizini 650 baz puan artırdığını açıkladı.
Bu karara göre Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti.
Yapılan faiz artışı piyasa beklentilerin altında kalırken, TCMB metninde parasal sıkılaşmanın gereken ölçüde kademeli olacağına vurgu yaptı.
Kurul'un açıklaması şöyle:
"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermişti. Bütün dünyada merkez bankalarının enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler aldığı belirtilen açıklamada "Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir"
© Sputnik / Kerimcan MalazMerkez Bankası politika faizleri
Merkez Bankası politika faizleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
Merkez Bankası politika faizleri
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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