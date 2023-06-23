Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Eski HDP Milletvekili Doğan: Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı af geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230623/merkez-bankasi-baskani-erkan-finansal-istikrari-saglayarak-enflasyonla-mucadele-edecegiz-1072798963.html
Merkez Bankası Başkanı Erkan: 'Finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz'
Merkez Bankası Başkanı Erkan: 'Finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz'
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Fiyat istikrarı, finansal istikrar çok önemli. Hem fiyat istikrarı hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T17:47+0300
2023-06-23T17:48+0300
ekonomi
hafize gaye erkan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072285144_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_2bd65a9041c86cbb7b80bab5ba2d9af4.jpg
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi. Ataşehir’deki İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantı 16.00 sıralarında başladı.Erkan’ın toplantıda bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinlediği öğrenildi.Toplantı sonrası TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ortak açıklama düzenlediler.Konuşmasında fiyat istikrarı vurgusu yapan TCMB Başkanı Erkan, "Fiyat istikrarı, finansal istikrar çok önemli. Hem fiyat istikrarı hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz" dedi.TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar da, yapılan görüşmeye ilişkin olarak, "Geçen hafta Hazine Maliye Bakanımız sayın Mehmet Şimşek Bey teşrif etmişlerdi. Sayın Başkanımız çok kısa süre olmasına rağmen sağolsunlar geldiler. Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldik. Herkes tek tek görüşlerini söyledi. Küresel ekonomi, bankacılık sektörünün dünü, bugünü, geleceğini konuştuk. Hepimizin temel amacı daha fazla yatırım, istihdam, üretim, finansal istikrar. İnsanımızın toplumsal refahının artması konusu. Bunları çalıştık. Çok sıcak bir ortamda toplantı oldu. İnşallah hep beraber daha güzel sonuçlara varacağız. Herkes mutlu olacak" dedi.19 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirmesi beklenen toplantı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılmak üzere bugüne ertelenmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072285144_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_0d149b2b96db9a67a1cd4f7694dd1b20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hafize gaye erkan
hafize gaye erkan

Merkez Bankası Başkanı Erkan: 'Finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz'

17:47 23.06.2023 (güncellendi: 17:48 23.06.2023)
© AA / Emin SansarHafize Gaye Erkan
Hafize Gaye Erkan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA / Emin Sansar
Abone olTelegram
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Fiyat istikrarı, finansal istikrar çok önemli. Hem fiyat istikrarı hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz" dedi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi.
Ataşehir’deki İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantı 16.00 sıralarında başladı.
Erkan’ın toplantıda bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinlediği öğrenildi.
Toplantı sonrası TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ortak açıklama düzenlediler.
Konuşmasında fiyat istikrarı vurgusu yapan TCMB Başkanı Erkan, "Fiyat istikrarı, finansal istikrar çok önemli. Hem fiyat istikrarı hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz" dedi.
TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar da, yapılan görüşmeye ilişkin olarak, "Geçen hafta Hazine Maliye Bakanımız sayın Mehmet Şimşek Bey teşrif etmişlerdi. Sayın Başkanımız çok kısa süre olmasına rağmen sağolsunlar geldiler. Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldik. Herkes tek tek görüşlerini söyledi. Küresel ekonomi, bankacılık sektörünün dünü, bugünü, geleceğini konuştuk. Hepimizin temel amacı daha fazla yatırım, istihdam, üretim, finansal istikrar. İnsanımızın toplumsal refahının artması konusu. Bunları çalıştık. Çok sıcak bir ortamda toplantı oldu. İnşallah hep beraber daha güzel sonuçlara varacağız. Herkes mutlu olacak" dedi.
19 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirmesi beklenen toplantı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılmak üzere bugüne ertelenmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала