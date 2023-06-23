https://sputniknews.com.tr/20230623/merkez-bankasi-baskani-banka-yoneticileriyle-gorusecek-1072775807.html
Merkez Bankası Başkanı banka yöneticileriyle görüşecek
Merkez Bankası Başkanı banka yöneticileriyle görüşecek
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle buluşacak. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T07:40+0300
2023-06-23T07:40+0300
2023-06-23T07:40+0300
ekonomi
merkez bankası
hafize gaye erkan
toplantı
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle görüşecek.NTV'nin haberine göre, İstanbul'daki toplantıda bankacılık sektörünün sorunları görüşülecek. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20230622/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1072736634.html
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merkez bankası, hafize gaye erkan, toplantı
merkez bankası, hafize gaye erkan, toplantı
Merkez Bankası Başkanı banka yöneticileriyle görüşecek
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle buluşacak.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle görüşecek.
NTV'nin haberine göre, İstanbul'daki toplantıda bankacılık sektörünün sorunları görüşülecek.
Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.