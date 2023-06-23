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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230623/merkez-bankasi-baskani-banka-yoneticileriyle-gorusecek-1072775807.html
Merkez Bankası Başkanı banka yöneticileriyle görüşecek
Merkez Bankası Başkanı banka yöneticileriyle görüşecek
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle buluşacak. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T07:40+0300
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ekonomi
merkez bankası
hafize gaye erkan
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle görüşecek.NTV'nin haberine göre, İstanbul'daki toplantıda bankacılık sektörünün sorunları görüşülecek. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20230622/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1072736634.html
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merkez bankası, hafize gaye erkan, toplantı
merkez bankası, hafize gaye erkan, toplantı

Merkez Bankası Başkanı banka yöneticileriyle görüşecek

07:40 23.06.2023
© AA / Emin SansarHafize Gaye Erkan
Hafize Gaye Erkan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA / Emin Sansar
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle buluşacak.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle görüşecek.
NTV'nin haberine göre, İstanbul'daki toplantıda bankacılık sektörünün sorunları görüşülecek.
Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
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