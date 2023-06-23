https://sputniknews.com.tr/20230623/mehmet-simsek-merkez-bankasinin-faiz-kararini-degerlendirdi-bu-bir-surec-1072786267.html

Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi: 'Bu bir süreç'

Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi: 'Bu bir süreç'

Bakan Şimşek, "Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" dedi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T13:13+0300

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ekonomi

mehmet şimşek

ekonomi

merkez bankası

faiz

politika

politika faizi

enflasyon

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarının, kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflediğini belirterek, "Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız." dedi.Bakan Şimşek, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir." ifadesini kullandı.

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mehmet şimşek, ekonomi, merkez bankası, faiz, politika, politika faizi, enflasyon