https://sputniknews.com.tr/20230623/mehmet-simsek-merkez-bankasinin-faiz-kararini-degerlendirdi-bu-bir-surec-1072786267.html
Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi: 'Bu bir süreç'
Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi: 'Bu bir süreç'
Bakan Şimşek, "Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" dedi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T13:13+0300
2023-06-23T13:13+0300
2023-06-23T13:16+0300
ekonomi
mehmet şimşek
ekonomi
merkez bankası
faiz
politika
politika faizi
enflasyon
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarının, kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflediğini belirterek, "Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız." dedi.Bakan Şimşek, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir." ifadesini kullandı.
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mehmet şimşek, ekonomi, merkez bankası, faiz, politika, politika faizi, enflasyon
mehmet şimşek, ekonomi, merkez bankası, faiz, politika, politika faizi, enflasyon
Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi: 'Bu bir süreç'
13:13 23.06.2023 (güncellendi: 13:16 23.06.2023) Abone ol
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Bakan Şimşek, "Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarının, kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflediğini belirterek, "Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız." dedi.
Bakan Şimşek, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir." ifadesini kullandı.