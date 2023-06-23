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https://sputniknews.com.tr/20230623/manisada-fabrikada-cikan-yangin-16-saattir-sondurulemedi-1072776317.html
Manisa'da fabrikada çıkan yangın 16 saattir söndürülemedi
Manisa'da fabrikada çıkan yangın 16 saattir söndürülemedi
Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada yaklaşık 16 saattir süren yangına müdahale ediliyor. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T08:42+0300
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türkiye
manisa
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yangın söndürme
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OSB'deki geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada dün saat 16.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada depolanan poliüretanın yanıcı olması ve rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü ve fabrikanın idari binasına da sıçradı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/antalyada-orman-yangini-basladi-1072661336.html
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manisa, yangın, yangın söndürme
manisa, yangın, yangın söndürme

Manisa'da fabrikada çıkan yangın 16 saattir söndürülemedi

08:42 23.06.2023
© İHA / TURĞAY DUYAR-AW920540 Manisa'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
 Manisa'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© İHA / TURĞAY DUYAR-AW920540
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Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada yaklaşık 16 saattir süren yangına müdahale ediliyor.
OSB'deki geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada dün saat 16.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada depolanan poliüretanın yanıcı olması ve rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü ve fabrikanın idari binasına da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Antalya'da orman yangını başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
TÜRKİYE
Antalya'da orman yangını başladı
20 Haziran , 15:48
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