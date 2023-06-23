https://sputniknews.com.tr/20230623/macron-rusya-uluslararasi-topluma-zarar-veren-bir-rol-oynuyor-1072795834.html
Macron: Rusya uluslararası topluma zarar veren bir rol oynuyor
Macron: Rusya uluslararası topluma zarar veren bir rol oynuyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’yı Afrika’daki istikrarı bozmakla suçlayarak Rusya’nın bugün 'uluslararası topluma zarar veren' bir rol oynadığını... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T16:21+0300
2023-06-23T16:21+0300
2023-06-23T16:29+0300
fransa
ukrayna krizi
emmanuel macron
ukrayna
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Fransa lideri Macron, Franceinfo radyosuna demecinde, “Rusya bugün, uluslararası topluma zarar veren bir rol oynuyor” ifadesini kullandı.Rusya’yı, Afrika ülkelerindeki durumu istikrarsızlaştırmakla suçlayan Macron, “Rusya komşu Ukrayna’ya karşı emperyalist savaş vererek 21. yüzyılda tek sömürgeci ülke olma yola girdi. Rusya, paralı askerlerden oluşan orduyla Afrika kıtasını istikrarsızlaştıran bir ülke” dedi.‘Putin ararsa telefonu açarım’Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in araması durumunda cevap verip vermeyeceği sorusuna, “Elbette telefonu açarım” dedi. Ancak Fransa lideri, Putin’i 'ilk kendisinin araması için bir neden' görmediğini söyledi.Paris-Moskova diyalogunun sadece Ukrayna’da savaş bittikten sonra canlanabileceğini dile getiren Macron, Fransa’nın Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olmaya hazır olduğunu belirterek, “Bir şeyler teklif etmek için beni ararsa cevap veririm, zira Fransa her zaman arabulucu ülkeydi” diye ekledi.
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fransa, emmanuel macron, ukrayna, vladimir putin
fransa, emmanuel macron, ukrayna, vladimir putin
Macron: Rusya uluslararası topluma zarar veren bir rol oynuyor
16:21 23.06.2023 (güncellendi: 16:29 23.06.2023) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’yı Afrika’daki istikrarı bozmakla suçlayarak Rusya’nın bugün 'uluslararası topluma zarar veren' bir rol oynadığını belirtti.
Fransa lideri Macron, Franceinfo radyosuna demecinde, “Rusya bugün, uluslararası topluma zarar veren bir rol oynuyor” ifadesini kullandı.
Rusya’yı, Afrika ülkelerindeki durumu istikrarsızlaştırmakla suçlayan Macron, “Rusya komşu Ukrayna’ya karşı emperyalist savaş vererek 21. yüzyılda tek sömürgeci ülke olma yola girdi. Rusya, paralı askerlerden oluşan orduyla Afrika kıtasını istikrarsızlaştıran bir ülke” dedi.
‘Putin ararsa telefonu açarım’
Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in araması durumunda cevap verip vermeyeceği sorusuna, “Elbette telefonu açarım” dedi. Ancak Fransa lideri, Putin’i 'ilk kendisinin araması için bir neden' görmediğini söyledi.
Paris-Moskova diyalogunun sadece Ukrayna’da savaş bittikten sonra canlanabileceğini dile getiren Macron, Fransa’nın Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olmaya hazır olduğunu belirterek, “Bir şeyler teklif etmek için beni ararsa cevap veririm, zira Fransa her zaman arabulucu ülkeydi” diye ekledi.