https://sputniknews.com.tr/20230623/macaristandan-tahil-anlasmasiyla-ilgili-yeni-oneri-1072788191.html

Macaristan'dan tahıl anlaşmasıyla ilgili yeni öneri

Macaristan'dan tahıl anlaşmasıyla ilgili yeni öneri

Macaristan, Ukrayna tarım ürünlerinin geleneksel satış noktalarına ulaşmadığı ve Ukrayna ile komşu ülkelerde kaldığı için deniz yollarının genişletilmesi... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T13:42+0300

2023-06-23T13:42+0300

2023-06-23T13:44+0300

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tahıl ihracatı

tahıl anlaşması

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Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy, Polonyalı mevkidaşı Robert Telus ile Varşova'da yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Macaristan’ın tahıl anlaşmasını genişletmeye ve bu çerçevede kullanılan deniz yollarının sayısını artırmaya çağırdığını söyledi.Nagy, anlaşmanın taraflarından biri olan Türkiye ile Odessa, Çernomorsk ve Yujniy limanlarına ek olarak yeni gıda ihracat yollarının açılması konusunda görüşmelerde bulunmayı önerdi. Varşova öneriyi destekledi. Nagy ve Telus, soruna ortak çözümler bulmak için Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Niolay Solskiy ile görüşme konusunda anlaştı.Macar bakan ayrıca, Avrupa Komisyonu tarafından geçen yılın mayıs ayında başlatılan mevcut ‘dayanışma yollarının’ işleyişinden memnun olmadığını söyledi. Söz konusu yollar sadece tarım ürünlerinin değil, aynı zamanda kara ve nehir yollarıyla Ukrayna'dan diğer malların ihracatına da imkan veriyor.Gıda ürünleri Ukrayna'ya komşu ülkelerde kaldığı için rollerini yerine getirmediklerini vurgulayan Nagy, “Eskiden 40-50 ton tahılımız kalırdı, şimdi 2.5 milyon ton tahılımız kaldı” dedi.Bu bağlamda Budapeşte, Nagy'ye göre şu anda Ukrayna ürünlerinin yalnızca yüzde 12'sini taşıyan ‘geleneksel deniz taşımacılığı rotasının genişletilmesini’ öneriyor.Nagy, önerinin karayolu ve demiryolu güzergahlarındaki yükü azaltacağını ve AB iç pazarları üzerindeki baskıyı azaltacağına inanıyor.Kiev ve G7 ülkeleri de tahıl anlaşmasının genişletilmesi ve bu çerçevede rota sayısının artırılması ve Nikolayev limanlarının buna dahil edilmesini isterken, Rusya karşı çıkıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın “Bu iki kategoriye göre mal listesinin genişletilmesi ve liman sayısının artırılmasının söz konusu olamayacağı” şeklindeki tutumunun ilgili taraflara iletildiğini kaydetti.

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macaristan, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl anlaşması