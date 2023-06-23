Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Eski HDP Milletvekili Doğan: Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı af geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230623/kirmizi-odaya-yeni-dava-hikayenin-tamamen-kendisine-ait-oldugunu-iddia-etti-1072787135.html
Kırmızı Oda'ya yeni dava: Hikayenin tamamen kendisine ait olduğunu iddia etti
Kırmızı Oda'ya yeni dava: Hikayenin tamamen kendisine ait olduğunu iddia etti
‘Kırmızı Oda’ dizisinin tamamının, Batmanlı yazara ait kitaptan iktibas edildiği iddia edildi. Yazar, yapım şirketine dava açtı. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T13:22+0300
2023-06-23T13:54+0300
yaşam
bilirkişi raporu
kırmızı oda
intihal
dava
dizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072786557_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_1ae5724859e3b3aaad2d2d07f185160a.jpg
Bir televizyon kanalında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin, Batmanlı Yazar Mehmet Şah Yalçın’a ait kitaptan iktibas edildiği ileri sürüldü. 2018 yılında ‘Paradoks’ adlı eserini çeşitli yarışmalara gönderen Yalçın, herhangi bir geri dönüş sağlanmamasına rağmen eserine ait içeriklere Kırmızı Oda adlı dizide rastladığı öne sürüldü.Yapım şirketine ve televizyon kanalına ihtarname göndermesine rağmen dizinin devam ettiğini belirten Yalçın, “1999 yılından bu yana Paradoks adlı eserimi yazmaya ve geliştirmeye çalışıyorum. Eserim iki seridir. İlk serisini 2018-2020 yılları arasında çeşitli yarışmalara ve yayın kuruluşlarına gönderdim ama geri dönüş gelmedi. Ben ikinci seriyi yazma sürecindeyken bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Kırmızı Oda’ adlı dizi dikkatimi çekti. Diziyi incelemeye başladığımda dizinin tamamının benim eserime ait olduğunu fark ettim" dedi.‘Şahsıma ait olduğu bilirkişi raporu ile de kanıtlandı’Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Yalçın, "Bunun ispatına yönelik noterden belge alıp videolar çektim ve hukuk mücadelesine giriştim. İnfialin boyutu Kırmızı Oda’nın sadece birkaç bölümü ile ilgili değil, gerçek hayat hikâyesiymiş gibi gösterilen bu dizinin ismi dâhil tamamının şahsıma ait olduğu bilirkişi raporu ile de kanıtlandı. Akabinde Batman Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtım. Gerçek hayattanmış gibi gösterilen bu dizinin tamamı aslında benim Paradoks adlı eserime ait olduğunu ispatlamaya çalışıyorum” diye konuştu‘Sadece bir dizide değil, Yüz Yıllık Mucize'nin tamamında benim eserim kullanıldı'Yapılan iktibasların sadece bir diziyle olmadığı, aynı yapım şirketine ait birçok dizide eserinden izler olduğunu iddia eden Yalçın, “Artık hızlarına yetişemiyorum çünkü sadece bir dizide değil. Özellikle 'Yüz Yıllık Mucize'nin tamamında benim eserim kullanıldı. 13 bölümün tamamı da benim eserimden alındı. Bunun içinde haftaya suç duyurusunda bulunacağız inşallah” şeklinde konuştu.Yapım şirketinin ve televizyon kanalının herhangi bir geri dönüş sağlamadığından dolayı suç duyurusunda bulunulduğunu ve 51 sayfalık bilirkişi raporu alındığını belirten Avukat Yunus Emre Hamidi, "Müvekkilimiz yazar Mehmet Şah Yalçın, 1999 yılından bu yana kaleme almış olduğu Paradoks adlı eserini birçok yayın kuruluşuna yarışmalara katılmak maksadıyla göndermiştir. Ancak herhangi bir netice alamamıştır. İlerleyen dönemlerde Türkiye’nin yakından takip ettiği ve bildiği Kırmızı Oda adlı diziyi merak etmiş ve izlediğinde dizide yaşanan olayların tamamen kendisine ait olan Paradoks adlı eserden alındığını tespit etmiştir" ifadelerinde bulundu."Bunun sonucunda müvekkilimiz televizyon kanalına ve yapım şirketine ihtarname göndererek derhal söz konusu intihale son verilmesi gerektiğini ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi gerektiğini bildirmiştir" diyen Hamidi, sözlerini şöyle sürdürdü:Söz konusu bilirkişi raporu çok detaylı ve geniş olduğunu aktaran Hamidi, "51 sayfadan oluşmaktadır. Bu raporla müvekkilimizin mağduriyeti gün yüzüne çıkmıştır. Tüm bu nedenlerden dolayı tarafımızca müvekkilimiz adına Batman Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası açılmıştır. Söz konusu davamız hala derdesttir. Müvekkilimiz adına yaşanan tüm mağduriyetleri titizlikle takip edeceğimizi ve ilerde oluşması ihtimal mağduriyetler açısından da tüm yasal yollara başvuracağımızı müvekkilimiz adına bildiririz”ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220426/kirmizi-odaya-acilan-intihal-davasinda-karar-benzerlik-yok-1055858288.html
kırmızı oda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072786557_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_b9b42b9b51a8a758317d74c346ed03f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bilirkişi raporu, kırmızı oda, intihal, dava, dizi
bilirkişi raporu, kırmızı oda, intihal, dava, dizi

Kırmızı Oda'ya yeni dava: Hikayenin tamamen kendisine ait olduğunu iddia etti

13:22 23.06.2023 (güncellendi: 13:54 23.06.2023)
© İHAKırmızı Oda dizisine dava açan Batmanlı yazar
Kırmızı Oda dizisine dava açan Batmanlı yazar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© İHA
Abone olTelegram
‘Kırmızı Oda’ dizisinin tamamının, Batmanlı yazara ait kitaptan iktibas edildiği iddia edildi. Yazar, yapım şirketine dava açtı.
Bir televizyon kanalında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin, Batmanlı Yazar Mehmet Şah Yalçın’a ait kitaptan iktibas edildiği ileri sürüldü. 2018 yılında ‘Paradoks’ adlı eserini çeşitli yarışmalara gönderen Yalçın, herhangi bir geri dönüş sağlanmamasına rağmen eserine ait içeriklere Kırmızı Oda adlı dizide rastladığı öne sürüldü.
Yapım şirketine ve televizyon kanalına ihtarname göndermesine rağmen dizinin devam ettiğini belirten Yalçın, “1999 yılından bu yana Paradoks adlı eserimi yazmaya ve geliştirmeye çalışıyorum. Eserim iki seridir. İlk serisini 2018-2020 yılları arasında çeşitli yarışmalara ve yayın kuruluşlarına gönderdim ama geri dönüş gelmedi. Ben ikinci seriyi yazma sürecindeyken bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Kırmızı Oda’ adlı dizi dikkatimi çekti. Diziyi incelemeye başladığımda dizinin tamamının benim eserime ait olduğunu fark ettim" dedi.

‘Şahsıma ait olduğu bilirkişi raporu ile de kanıtlandı’

Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Yalçın, "Bunun ispatına yönelik noterden belge alıp videolar çektim ve hukuk mücadelesine giriştim. İnfialin boyutu Kırmızı Oda’nın sadece birkaç bölümü ile ilgili değil, gerçek hayat hikâyesiymiş gibi gösterilen bu dizinin ismi dâhil tamamının şahsıma ait olduğu bilirkişi raporu ile de kanıtlandı. Akabinde Batman Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtım. Gerçek hayattanmış gibi gösterilen bu dizinin tamamı aslında benim Paradoks adlı eserime ait olduğunu ispatlamaya çalışıyorum” diye konuştu

‘Sadece bir dizide değil, Yüz Yıllık Mucize'nin tamamında benim eserim kullanıldı'

Yapılan iktibasların sadece bir diziyle olmadığı, aynı yapım şirketine ait birçok dizide eserinden izler olduğunu iddia eden Yalçın, “Artık hızlarına yetişemiyorum çünkü sadece bir dizide değil. Özellikle 'Yüz Yıllık Mucize'nin tamamında benim eserim kullanıldı. 13 bölümün tamamı da benim eserimden alındı. Bunun içinde haftaya suç duyurusunda bulunacağız inşallah” şeklinde konuştu.
Yapım şirketinin ve televizyon kanalının herhangi bir geri dönüş sağlamadığından dolayı suç duyurusunda bulunulduğunu ve 51 sayfalık bilirkişi raporu alındığını belirten Avukat Yunus Emre Hamidi, "Müvekkilimiz yazar Mehmet Şah Yalçın, 1999 yılından bu yana kaleme almış olduğu Paradoks adlı eserini birçok yayın kuruluşuna yarışmalara katılmak maksadıyla göndermiştir. Ancak herhangi bir netice alamamıştır. İlerleyen dönemlerde Türkiye’nin yakından takip ettiği ve bildiği Kırmızı Oda adlı diziyi merak etmiş ve izlediğinde dizide yaşanan olayların tamamen kendisine ait olan Paradoks adlı eserden alındığını tespit etmiştir" ifadelerinde bulundu.
"Bunun sonucunda müvekkilimiz televizyon kanalına ve yapım şirketine ihtarname göndererek derhal söz konusu intihale son verilmesi gerektiğini ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi gerektiğini bildirmiştir" diyen Hamidi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ancak her iki taraftan da her hangi bir dönüş sağlanmamıştır. Tüm bu sebeplerden dolayı müvekkilimiz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunmuştur. Gerekli tespitlerin yapılmasını, yaşanan mağduriyetinin tespit edilmesini ve bu intihale derhal son verilmesi gerektiğini bildirmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosya çerçevesinde aldırmış olduğu bilirkişi raporunda, Kırmızı Oda adlı dizinin tamamının müvekkilimize ait olan Paradoks adlı eserden alındığını tespit etmiştir."
Söz konusu bilirkişi raporu çok detaylı ve geniş olduğunu aktaran Hamidi, "51 sayfadan oluşmaktadır. Bu raporla müvekkilimizin mağduriyeti gün yüzüne çıkmıştır. Tüm bu nedenlerden dolayı tarafımızca müvekkilimiz adına Batman Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası açılmıştır. Söz konusu davamız hala derdesttir. Müvekkilimiz adına yaşanan tüm mağduriyetleri titizlikle takip edeceğimizi ve ilerde oluşması ihtimal mağduriyetler açısından da tüm yasal yollara başvuracağımızı müvekkilimiz adına bildiririz”ifadelerine yer verdi.
Kırmızı Oda, dizi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
YAŞAM
Kırmızı Oda'ya açılan intihal davasında karar: Benzerlik yok
26 Nisan 2022, 14:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала