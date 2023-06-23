https://sputniknews.com.tr/20230623/kemal-sunalin-filmleri-davasina-karar-yapimcilar-tazminat-odeyecek-1072778738.html
Kemal Sunal'ın filmleri davasına karar: Yapımcılar tazminat ödeyecek
Kemal Sunal'ın filmleri davasına karar: Yapımcılar tazminat ödeyecek
Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın ailesi, sanatçının rol aldığı filmlerin, sinema gösterimi dışında yayınlanmasına ilişkin açtıkları "telif hakkı"... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T10:44+0300
2023-06-23T10:44+0300
2023-06-23T10:44+0300
yaşam
kemal sunal
film
telif
telif hakkı
telif hakkı davası
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Kemal Sunal’ın ailesinin açtığı "telif hakkı" davasında önemli gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Kemal Sunal'ın ailesi, 1970 ve 1990'lı yıllarda ünlü oyuncunun rol aldığı 45 adet filminin, sinema gösterimi dışında yayınlanmasına ilişkin üç ayrı firmaya "telif hakkı" davası açtı.Sunal ailesi açtığı davada Kemal Sunal’ın oynadığı filmler yıllarca çeşitli televizyon kanallarına ve birçok dijital kanala satıldığını, bu filmlerin sayısız kez yayınlandığını, davalı şirketin ciddi maddi gelir elde ettiği halde kendilerine herhangi bir telif ödenmediği iddia edildi.Sunal ailesinin açtığı dava 6. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde reddedildi.Bölge mahkemesi ise verilen ret kararına karşı Kemal Sunal filmleriyle ilgili istenen "telif hakkı" davasını kısmen kabul edilmesine karar verdi.Bölge Mahkemesi’nin "kısmen" bozma kararı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, davayı Sunal ailesinin aleyhine bozdu. Yargıtay’ın bu kararı üzerine Bölge Mahkemesi verdiği "telif hakkı"nın "Kısmen kabulü" kararında direndi. Bölge Mahkemesi kararından vazgeçmeyince, mahkemeler arasında uyuşmazlık meydana geldi. Bunun üzerine dosya en üst mahkeme olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşındı.Genel Kurul, Bölge Mahkemesi’nin verdiği "kısmen kabulü" kararını doğru olduğunu belirterek, "telif hakkı" davasının kısmen kabul edilmesi kararını verdi.Sunal ailesinin avukatı Uğur Güven, bu karar üzerine şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20210829/rizeli-recebim-antalyaspora-telif-hakki-davasi-acacagim-1048428545.html
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kemal sunal, film, telif, telif hakkı, telif hakkı davası
kemal sunal, film, telif, telif hakkı, telif hakkı davası
Kemal Sunal'ın filmleri davasına karar: Yapımcılar tazminat ödeyecek
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Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın ailesi, sanatçının rol aldığı filmlerin, sinema gösterimi dışında yayınlanmasına ilişkin açtıkları "telif hakkı" davasına Yargıtay Hukuk Genel Kurulu son noktayı koydu. Kemal Sunal ailesine telif hakkı ödenecek.
Kemal Sunal’ın ailesinin açtığı "telif hakkı" davasında önemli gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun
haberine göre; Kemal Sunal'ın ailesi, 1970
ve 1990
'lı yıllarda ünlü oyuncunun rol aldığı 45 adet filminin, sinema gösterimi dışında yayınlanmasına ilişkin
üç ayrı firmaya "telif
hakkı" davası açtı.
Sunal ailesi açtığı davada Kemal Sunal’ın oynadığı filmler yıllarca çeşitli televizyon kanallarına ve birçok dijital kanala satıldığını, bu filmlerin sayısız kez yayınlandığını, davalı şirketin ciddi maddi gelir elde ettiği halde kendilerine herhangi bir telif ödenmediği iddia edildi.
Sunal ailesinin açtığı dava 6. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde reddedildi.
Bölge mahkemesi ise verilen ret kararına karşı Kemal Sunal filmleriyle ilgili istenen "telif hakkı" davasını kısmen kabul edilmesine karar verdi.
Bölge Mahkemesi’nin "kısmen" bozma kararı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, davayı Sunal ailesinin aleyhine bozdu. Yargıtay’ın bu kararı üzerine Bölge Mahkemesi verdiği "telif hakkı"nın "Kısmen kabulü" kararında direndi. Bölge Mahkemesi kararından vazgeçmeyince, mahkemeler arasında uyuşmazlık meydana geldi. Bunun üzerine dosya en üst mahkeme olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşındı.
Genel Kurul, Bölge Mahkemesi’nin verdiği "kısmen kabulü" kararını doğru olduğunu belirterek, "telif hakkı" davasının kısmen kabul edilmesi kararını verdi.
Sunal ailesinin avukatı Uğur Güven, bu karar üzerine şöyle konuştu:
"Hukuk Genel Kurulu Kararı mahkemeleri bağlayıcı nitelikte olduğundan Hukuk Genel Kurulu kararı doğrultusunda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi yeniden değerlendirme yaparak komşu hak sahibi icracı Sanatçı Kemal Sunal’ın mirasçılarından izin alınmaksızın gerçekleştirilen haksız kullanımlar nedeniyle yapımcılar tazminat ödeyecektir."