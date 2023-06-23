İYİ Parti’den Tanju Özcan’ın iddialarına yanıt: Tamamen yalan

"Dün kamuoyuna yansıdığı üzere Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan katıldığı bir TV yayınında Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a yönelik gerçek dışı iddia ve açıklamalarda bulunmuştur. Sayın Özcan’ın burada tekrarlamaya lüzum görmediğimiz söz konusu iddiaları tamamen yalandır. Önemle vurgulamak isteriz ki, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en başından bu yana Genel Başkanımız sayın Meral Akşener’in tutum ve değerlendirmeleri milletinin sesi olabilmek adına ve yine milletimizin huzurunda tam bir şeffaflık içerisinde ortaya konulmuştur. Bu amaçla sayın Genel Başkanımız tarafından gerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mansur Yavaş’a gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na 3 Mart 2023’te yaptığı Cumhurbaşkanı adaylığı yönündeki tarihi çağrısı ve sonrasında 6 Mart 2023’te etkili/yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları yönündeki teklifleri dışında ileri sürülen tüm iddialar asılsızdır."