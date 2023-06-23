İYİ Parti’den Tanju Özcan’ın iddialarına yanıt: Tamamen yalan
© AAMeral Akşener ve Mansur Yavaş
© AA
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Meral Akşener ve Mansur Yavaş hakkındaki iddialarına yanıt verdi.
CHP'den 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan, TV100’de konuk olduğu "Sağlı Sollu" programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili "Meral Hanım bana göre Mansur Bey’in oyununa geldi. Meral Hanım gibi tecrübeli bir isim sizce birileriyle görüşmeden önce çıkar mı? Önce adaylık teklifini kabul etti, Akşener de masadan kalktı 'kendim yürüyeceğim' dedi, olayın özü bu. Sonra geç saatte ‘Yanındayız’ tweet’ini atan Mansur Yavaş’tı" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Meral Akşener ve Mansur Yavaş hakkındaki iddialarına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zorlu, "Sayın Özcan’ın burada tekrarlamaya lüzum görmediğimiz söz konusu iddiaları tamamen yalandır" dedi.
Zorlu paylaşımında şunları söyledi:
"Dün kamuoyuna yansıdığı üzere Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan katıldığı bir TV yayınında Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a yönelik gerçek dışı iddia ve açıklamalarda bulunmuştur. Sayın Özcan’ın burada tekrarlamaya lüzum görmediğimiz söz konusu iddiaları tamamen yalandır. Önemle vurgulamak isteriz ki, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en başından bu yana Genel Başkanımız sayın Meral Akşener’in tutum ve değerlendirmeleri milletinin sesi olabilmek adına ve yine milletimizin huzurunda tam bir şeffaflık içerisinde ortaya konulmuştur. Bu amaçla sayın Genel Başkanımız tarafından gerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mansur Yavaş’a gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na 3 Mart 2023’te yaptığı Cumhurbaşkanı adaylığı yönündeki tarihi çağrısı ve sonrasında 6 Mart 2023’te etkili/yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları yönündeki teklifleri dışında ileri sürülen tüm iddialar asılsızdır."
Dün kamuoyuna yansıdığı üzere Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan katıldığı bir TV yayınında Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a yönelik gerçek dışı iddia ve açıklamalarda bulunmuştur.— Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) June 23, 2023
Sayın Özcan’ın burada…