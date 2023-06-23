Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi: 'Bu bir süreç'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Eski HDP Milletvekili Doğan: Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı af geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230623/iyi-partiden-tanju-ozcanin-iddialarina-yanit-tamamen-yalan-1072785179.html
İYİ Parti’den Tanju Özcan’ın iddialarına yanıt: Tamamen yalan
İYİ Parti’den Tanju Özcan’ın iddialarına yanıt: Tamamen yalan
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Meral Akşener ve Mansur Yavaş hakkındaki iddialarına yanıt verdi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T13:02+0300
2023-06-23T13:02+0300
politika
kürşad zorlu
mansur yavaş
meral akşener
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072785636_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_451d778a1d8ae2494bec61c810ca6773.jpg
CHP'den 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan, TV100’de konuk olduğu "Sağlı Sollu" programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili "Meral Hanım bana göre Mansur Bey’in oyununa geldi. Meral Hanım gibi tecrübeli bir isim sizce birileriyle görüşmeden önce çıkar mı? Önce adaylık teklifini kabul etti, Akşener de masadan kalktı 'kendim yürüyeceğim' dedi, olayın özü bu. Sonra geç saatte ‘Yanındayız’ tweet’ini atan Mansur Yavaş’tı" ifadelerini kullandı.İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Meral Akşener ve Mansur Yavaş hakkındaki iddialarına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zorlu, "Sayın Özcan’ın burada tekrarlamaya lüzum görmediğimiz söz konusu iddiaları tamamen yalandır" dedi.Zorlu paylaşımında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230622/tanju-ozcan-meral-aksener-mansur-yavasin-oyununa-geldi-1072767726.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072785636_56:0:704:486_1920x0_80_0_0_8d1c39f6d8bd6cc6be48c07b0a06940d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kürşad zorlu, mansur yavaş, meral akşener
kürşad zorlu, mansur yavaş, meral akşener

İYİ Parti’den Tanju Özcan’ın iddialarına yanıt: Tamamen yalan

13:02 23.06.2023
© AAMeral Akşener ve Mansur Yavaş
Meral Akşener ve Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA
Abone olTelegram
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Meral Akşener ve Mansur Yavaş hakkındaki iddialarına yanıt verdi.
CHP'den 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan, TV100’de konuk olduğu "Sağlı Sollu" programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili "Meral Hanım bana göre Mansur Bey’in oyununa geldi. Meral Hanım gibi tecrübeli bir isim sizce birileriyle görüşmeden önce çıkar mı? Önce adaylık teklifini kabul etti, Akşener de masadan kalktı 'kendim yürüyeceğim' dedi, olayın özü bu. Sonra geç saatte ‘Yanındayız’ tweet’ini atan Mansur Yavaş’tı" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Meral Akşener ve Mansur Yavaş hakkındaki iddialarına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zorlu, "Sayın Özcan’ın burada tekrarlamaya lüzum görmediğimiz söz konusu iddiaları tamamen yalandır" dedi.
Zorlu paylaşımında şunları söyledi:
"Dün kamuoyuna yansıdığı üzere Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan katıldığı bir TV yayınında Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a yönelik gerçek dışı iddia ve açıklamalarda bulunmuştur. Sayın Özcan’ın burada tekrarlamaya lüzum görmediğimiz söz konusu iddiaları tamamen yalandır. Önemle vurgulamak isteriz ki, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en başından bu yana Genel Başkanımız sayın Meral Akşener’in tutum ve değerlendirmeleri milletinin sesi olabilmek adına ve yine milletimizin huzurunda tam bir şeffaflık içerisinde ortaya konulmuştur. Bu amaçla sayın Genel Başkanımız tarafından gerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mansur Yavaş’a gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na 3 Mart 2023’te yaptığı Cumhurbaşkanı adaylığı yönündeki tarihi çağrısı ve sonrasında 6 Mart 2023’te etkili/yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları yönündeki teklifleri dışında ileri sürülen tüm iddialar asılsızdır."
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
POLİTİKA
Tanju Özcan: Meral Akşener Mansur Yavaş'ın oyununa geldi
Dün, 22:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала