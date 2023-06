https://sputniknews.com.tr/20230623/isvecin-natoya-katilimi-etrafindaki-entrika-vilnius-zirvesi-sona-erinceye-kadar-devam-edecek-1072790780.html

'İsveç'in NATO'ya katılımı etrafındaki entrika, Vilnius Zirvesi sona erinceye kadar devam edecek'

'İsveç'in NATO'ya katılımı etrafındaki entrika, Vilnius Zirvesi sona erinceye kadar devam edecek'

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan NATO zirvesi yaklaşırken, İsveç'in Kuzey Atlantik İttifakına kabulü... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

Ankara, Stockholm'ün geçen yıl Haziran ayında kabul edilen Madrid Mutabakatı'nı uygulamak için yeterli çabayı göstermediğini düşünüyor.Diğer yandan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake önceki gün, Washington’un İsveç’in gerekli tüm önlemleri aldığını ve yakın zamanda NATO'ya katılacağını umduğunu söyledi.İsveç bu yaz NATO'nun 32. üyesi olacak mı?Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin, Sputnik’e verdiği demeçte Batılı ülkelerin İsveç’in NATO üyeliği için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.Koşkin, “Hem ABD hem de Kuzey Atlantik İttifakı'nın diğer üyeleri şu anda İsveç'in NATO'ya girişi önündeki Türkiye engelini aşmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Kendilerine bir hedef belirlediler ve şimdi ona ulaşmak için her yolu deniyorlar. Onlar için Vilnius zirvesinde NATO karargahının önünde Stockholm'ün kolektif Batı'nın askeri işlerine tam katılımını işaret edecek 32. bayrağın dalgalanması son derece önemlidir” dedi.Bunun, İskandinav krallığının bu yaz Kuzey Atlantik İttifakı saflarına katılacağı anlamına gelmediğini vurgulayan Koşkin, sözlerini şöyle sürdürdü:“Washington, İsveç'in yakın gelecekte NATO'nun bir parçası olacağını umabilir ve hatta bunun kesin olarak gerçekleşeceği şeklinde beyanlarda bulunabilir. Ancak bu bir temenniden başka bir şey değil. Çünkü bugün Türkiye'de tecrübeli bir siyasetçi dümende. Bu da, yirmi yıldan fazla bir süredir Türkiye'nin dünyada ve doğrudan NATO üye ülkeleriyle ilişkilerinde oldukça emin bir tutum sergileyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu çizgi gelecekte de devam edecek. Her şeye rağmen Türkiye, bağımsız bir askeri-politik rota izleyecektir. Ve Batı’nın Türkiye’nin tutumuna rağmen İsveç'i NATO'ya üyesi yapması o kadar kolay olmayacak. Bu nedenle, bence, İsveç'in NATO geleceği etrafındaki entrika, Vilnius'taki zirvenin sona ermesine kadar devam edecek.”

