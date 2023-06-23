https://sputniknews.com.tr/20230623/ispanyada-hastane-ve-eczanelerde-maske-takma-zorunlulugu-sona-eriyor-1072806270.html
İspanya'da hastane ve eczanelerde maske takma zorunluluğu sona eriyor
İspanya'da hastane ve eczanelerde maske takma zorunluluğu sona eriyor
İspanya'da Kovid-19 salgınından dolayı uygulanmaya devam eden hastane ve eczanelerde maske kullanma zorunluluğu gelecek hafta kaldırılacak. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T22:47+0300
2023-06-23T22:47+0300
2023-06-23T22:47+0300
koronavirüs
maske
koruyucu maske
maske zorunluluğu
jose minones
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İspanya Sağlık Bakanı Jose Minones ile özerk yönetim hükümetleri sağlık bakanlarının katıldığı Sağlık Konseyi'nin yaptığı toplantıda, hastane, sağlık ocağı ve eczanelerde maske kullanma zorunluluğunun sona ermesi yönünde görüş bildirildiği ve Bakanlar Kurulu'nun gelecek hafta yapacağı toplantıda resmi kararın alınacağı bildirildi.Sağlık Bakanlığı yetkilileri, zorunlu uygulamanın kaldırılmasına rağmen söz konusu yerlerde maske kullanılmasının konsey tarafından tavsiye edildiğini belirtti.Maske takma zorunluluğu 1140'dan fazla gündür uygulanırken, kademeli olarak yasaklar kaldırılmıştı.Bakanlık son olarak Nisan 2022'de kapalı alanlarda maske takma zorunluluğuna son vermiş ancak hastane ve eczanelerde bu uygulamayı devam ettirmişti.
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maske, koruyucu maske, maske zorunluluğu, jose minones
maske, koruyucu maske, maske zorunluluğu, jose minones
İspanya'da hastane ve eczanelerde maske takma zorunluluğu sona eriyor
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İspanya'da Kovid-19 salgınından dolayı uygulanmaya devam eden hastane ve eczanelerde maske kullanma zorunluluğu gelecek hafta kaldırılacak.
İspanya Sağlık Bakanı Jose Minones ile özerk yönetim hükümetleri sağlık bakanlarının katıldığı Sağlık Konseyi'nin yaptığı toplantıda, hastane, sağlık ocağı ve eczanelerde maske kullanma zorunluluğunun sona ermesi yönünde görüş bildirildiği ve Bakanlar Kurulu'nun gelecek hafta yapacağı toplantıda resmi kararın alınacağı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, zorunlu uygulamanın kaldırılmasına rağmen söz konusu yerlerde maske kullanılmasının konsey tarafından tavsiye edildiğini belirtti.
Maske takma zorunluluğu 1140'dan fazla gündür uygulanırken, kademeli olarak yasaklar kaldırılmıştı.
Bakanlık son olarak Nisan 2022'de kapalı alanlarda maske takma zorunluluğuna son vermiş ancak hastane ve eczanelerde bu uygulamayı devam ettirmişti.