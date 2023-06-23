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https://sputniknews.com.tr/20230623/irandan-gelen-yolcu-otobusunde-radyoaktif-element-maddesi-ele-gecirildi-1072777276.html
İran'dan gelen yolcu otobüsünde 'radyoaktif element' maddesi ele geçirildi
İran'dan gelen yolcu otobüsünde 'radyoaktif element' maddesi ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran'dan gelen yolcu otobüsünde gümrük kaçağı sigara paketlerinin içine gizlenmiş 6 gram kaliforniyum (radyoaktif element)... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T09:44+0300
2023-06-23T09:44+0300
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan gelerek Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden yurda giriş yapan bir yolcu otobüsünü, şüphe üzerine Doğubayazıt ilçesindeki yol kontrolü uygulama noktasında durdurdu.Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, araçta yapılan aramada, sürücüye ait olduğu belirlenen çantada 9 karton gümrük kaçağı sigara bulundu.Bir kartonun diğerlerinden ağır olduğunu fark eden ekipler, yaptıkları detaylı aramada, sigara paketlerinin içerisine gizlenmiş 6 gram kaliforniyum maddesi ile 378 altın sikkeye el koydu.Gözaltına alınan İran uyruklu sürücü A.H, jandarmadaki işlemlerinin ardından Doğubayazıt Adliyesine sevk edildi.Savcılıkta ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, ele geçirilen kaliforniyum maddesinin maddi değerinin yüksek olduğu öğrenildi.
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iran, türkiye, kaliforniyum, yakalama
iran, türkiye, kaliforniyum, yakalama

İran'dan gelen yolcu otobüsünde 'radyoaktif element' maddesi ele geçirildi

09:44 23.06.2023
CC0 / / radyoaktif
radyoaktif - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
CC0 / /
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran'dan gelen yolcu otobüsünde gümrük kaçağı sigara paketlerinin içine gizlenmiş 6 gram kaliforniyum (radyoaktif element) maddesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan gelerek Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden yurda giriş yapan bir yolcu otobüsünü, şüphe üzerine Doğubayazıt ilçesindeki yol kontrolü uygulama noktasında durdurdu.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, araçta yapılan aramada, sürücüye ait olduğu belirlenen çantada 9 karton gümrük kaçağı sigara bulundu.
Bir kartonun diğerlerinden ağır olduğunu fark eden ekipler, yaptıkları detaylı aramada, sigara paketlerinin içerisine gizlenmiş 6 gram kaliforniyum maddesi ile 378 altın sikkeye el koydu.
Gözaltına alınan İran uyruklu sürücü A.H, jandarmadaki işlemlerinin ardından Doğubayazıt Adliyesine sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, ele geçirilen kaliforniyum maddesinin maddi değerinin yüksek olduğu öğrenildi.
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