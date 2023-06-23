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https://sputniknews.com.tr/20230623/ingiltere-merkez-bankasi-mevcut-fiyat-ve-maas-artis-seviyeleri-surdurulemez-1072771936.html
İngiltere Merkez Bankası: Mevcut fiyat ve maaş artış seviyeleri sürdürülemez
İngiltere Merkez Bankası: Mevcut fiyat ve maaş artış seviyeleri sürdürülemez
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun düşmesini beklediklerini ancak fiyat ve çalışan maaşlarındaki mevcut artış seviyelerinin... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T00:54+0300
2023-06-23T00:54+0300
ekonomi
ingiltere merkez bankası
enflasyon
faiz artırımı
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Bailey, BoE'nin bugün politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde, 50 baz puan artırarak yüzde 5'e yükseltmesinin ardından yaptığı değerlendirmede, istikrarı sağlamak için faiz oranlarını yükselttiklerini söyledi.Ekonominin beklenenden güçlü performans sergilediğini ve işsizliğin düşük seyrettiğini ifade eden Bailey, bu gelişmelerin ülkede enflasyonun inatçı kalmasına neden olduğunu dile getirdi.Bailey, enflasyonun düşmesini beklediklerini ancak ısrarcı olacağına yönelik işaretlerin de olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu nedenle bugünkü faiz artışı kararımızın doğru olduğunu düşünüyorum. Faiz artışlarının birçok insan için zorluk oluşturduğunu anlıyorum ama enflasyonu hedeflenen seviyeye indiremezsek bu sorunlar çok daha uzun sürecek. Hiçbirimiz ülkede resesyon istemiyoruz ama enflasyonu düşürmek için ne gerekliyse yapacağız. Son 18 ayda enflasyonu yüzde 5'e çıkararak bu yönde oldukça kararlı adımlar attık. Önümüzdeki döneme yönelik bir kararın sinyalini de bugünden vermiyoruz. Çünkü gördüğümüz kanıtlara göre hareket ediyoruz."'Enflasyonun düşeceğini öngörüyoruz'Diğer ülkelerde de enflasyonun 'ısrarcı' ve 'yapışkan' kalmaya devam ettiğini, özellikle çekirdek enflasyonun bu eğilimde olduğunu aktaran Bailey, ülkedeki fiyat ve maaş artışlarına ilişkin, "Enflasyonu hedeflenen seviyeye getireceğiz ve bu yıl düşmesini bekliyoruz. Bunu yapabilmemiz için maaşlardaki mevcut artış seviyelerine devam edemeyiz. Şirketler karlarını artırmak için fiyat artışlarına devam edemez. Enflasyonun düşeceğini öngörüyoruz ama dürüst olmalıyım ki mevcut fiyat ve maaş artışları sürdürülemez" değerlendirmesinde bulundu.Bailey, daha önce yaptığı bir açıklamada da çalışanların maaş artışı talep etmekten vazgeçmesi gerektiğini ifade etmişti.İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 8.7 ile değişiklik göstermemişti. Enflasyon marttaki yüzde 10.1 seviyesinden nisanda yüzde 8.7'ye gerilemişti.Çekirdek enflasyon ise mayısta yüzde 7.1'e yükseldi. Çekirdek enflasyon, nisanda yüzde 6.8'e çıkarak Mart 1992'den beri en yüksek seviyesini görmüştü.
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ingiltere merkez bankası, enflasyon, faiz artırımı
ingiltere merkez bankası, enflasyon, faiz artırımı

İngiltere Merkez Bankası: Mevcut fiyat ve maaş artış seviyeleri sürdürülemez

00:54 23.06.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLISİngiltere Merkez Bankası
İngiltere Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLIS
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İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun düşmesini beklediklerini ancak fiyat ve çalışan maaşlarındaki mevcut artış seviyelerinin sürdürülemez olduğunu ifade etti.
Bailey, BoE'nin bugün politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde, 50 baz puan artırarak yüzde 5'e yükseltmesinin ardından yaptığı değerlendirmede, istikrarı sağlamak için faiz oranlarını yükselttiklerini söyledi.
Ekonominin beklenenden güçlü performans sergilediğini ve işsizliğin düşük seyrettiğini ifade eden Bailey, bu gelişmelerin ülkede enflasyonun inatçı kalmasına neden olduğunu dile getirdi.
Bailey, enflasyonun düşmesini beklediklerini ancak ısrarcı olacağına yönelik işaretlerin de olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu nedenle bugünkü faiz artışı kararımızın doğru olduğunu düşünüyorum. Faiz artışlarının birçok insan için zorluk oluşturduğunu anlıyorum ama enflasyonu hedeflenen seviyeye indiremezsek bu sorunlar çok daha uzun sürecek. Hiçbirimiz ülkede resesyon istemiyoruz ama enflasyonu düşürmek için ne gerekliyse yapacağız. Son 18 ayda enflasyonu yüzde 5'e çıkararak bu yönde oldukça kararlı adımlar attık. Önümüzdeki döneme yönelik bir kararın sinyalini de bugünden vermiyoruz. Çünkü gördüğümüz kanıtlara göre hareket ediyoruz."

'Enflasyonun düşeceğini öngörüyoruz'

Diğer ülkelerde de enflasyonun 'ısrarcı' ve 'yapışkan' kalmaya devam ettiğini, özellikle çekirdek enflasyonun bu eğilimde olduğunu aktaran Bailey, ülkedeki fiyat ve maaş artışlarına ilişkin, "Enflasyonu hedeflenen seviyeye getireceğiz ve bu yıl düşmesini bekliyoruz. Bunu yapabilmemiz için maaşlardaki mevcut artış seviyelerine devam edemeyiz. Şirketler karlarını artırmak için fiyat artışlarına devam edemez. Enflasyonun düşeceğini öngörüyoruz ama dürüst olmalıyım ki mevcut fiyat ve maaş artışları sürdürülemez" değerlendirmesinde bulundu.
Bailey, daha önce yaptığı bir açıklamada da çalışanların maaş artışı talep etmekten vazgeçmesi gerektiğini ifade etmişti.
İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 8.7 ile değişiklik göstermemişti. Enflasyon marttaki yüzde 10.1 seviyesinden nisanda yüzde 8.7'ye gerilemişti.
Çekirdek enflasyon ise mayısta yüzde 7.1'e yükseldi. Çekirdek enflasyon, nisanda yüzde 6.8'e çıkarak Mart 1992'den beri en yüksek seviyesini görmüştü.
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
EKONOMİ
Fed Başkanı Powell'dan 'faiz artışı' değerlendirmesi
Dün, 20:59
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