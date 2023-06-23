https://sputniknews.com.tr/20230623/herson-vali-vekili-saldo-hersonu-kirima-baglayan-kopru-20-gun-daha-kapali-olacak-1072805373.html

Herson Vali Vekili Saldo: Herson’u Kırım’a bağlayan köprü 20 gün daha kapalı olacak

Herson Vali Vekili Saldo: Herson’u Kırım’a bağlayan köprü 20 gün daha kapalı olacak

Herson Vali Vekili Vladimir Saldo, Herson bölgesini Kırım’a bağlayan ve Ukrayna ordusunun füze saldırısında hasar gören köprünün beklendiğinden daha uzun... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T22:18+0300

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ukrayna krizi

herson

kırım

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Saldo, “Köprü önümüzdeki 15-20 gün içerisinde ve hatta daha uzun bir süre trafiğe kapalı kalacak. Çalışmalar devam ediyor, ne yapılacağı yönünde incelemeler yapılıyor” ifadelerini kullandı.Herson bölgesini Kırım’a bağlayan ve Çongar şehri yakınında bulunan köprü, 22 Haziran’da Ukrayna ordusunun füze saldırısına maruz kalmıştı.Storm Shadow füzeleriyle yapıldığı tahmin edilen saldırıda kimse zarar görmedi.

herson

kırım

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Ukrayna, Kırım’la Herson’un sınırındaki köprülere saldırı düzenledi Ukrayna, Kırım’la Herson’un sınırındaki köprülere saldırı düzenledi 2023-06-23T22:18+0300 true PT0M59S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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herson, kırım, видео