https://sputniknews.com.tr/20230623/herson-vali-vekili-saldo-hersonu-kirima-baglayan-kopru-20-gun-daha-kapali-olacak-1072805373.html
Herson Vali Vekili Saldo: Herson’u Kırım’a bağlayan köprü 20 gün daha kapalı olacak
Herson Vali Vekili Saldo: Herson’u Kırım’a bağlayan köprü 20 gün daha kapalı olacak
Herson Vali Vekili Vladimir Saldo, Herson bölgesini Kırım’a bağlayan ve Ukrayna ordusunun füze saldırısında hasar gören köprünün beklendiğinden daha uzun... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T22:18+0300
2023-06-23T22:18+0300
2023-06-23T22:18+0300
ukrayna krizi
herson
kırım
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Saldo, “Köprü önümüzdeki 15-20 gün içerisinde ve hatta daha uzun bir süre trafiğe kapalı kalacak. Çalışmalar devam ediyor, ne yapılacağı yönünde incelemeler yapılıyor” ifadelerini kullandı.Herson bölgesini Kırım’a bağlayan ve Çongar şehri yakınında bulunan köprü, 22 Haziran’da Ukrayna ordusunun füze saldırısına maruz kalmıştı.Storm Shadow füzeleriyle yapıldığı tahmin edilen saldırıda kimse zarar görmedi.
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Ukrayna, Kırım’la Herson’un sınırındaki köprülere saldırı düzenledi
Ukrayna, Kırım’la Herson’un sınırındaki köprülere saldırı düzenledi
2023-06-23T22:18+0300
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Herson Vali Vekili Saldo: Herson’u Kırım’a bağlayan köprü 20 gün daha kapalı olacak
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Herson Vali Vekili Vladimir Saldo, Herson bölgesini Kırım’a bağlayan ve Ukrayna ordusunun füze saldırısında hasar gören köprünün beklendiğinden daha uzun trafiğe kapalı kalacağını açıkladı.
Saldo, “Köprü önümüzdeki 15-20 gün içerisinde ve hatta daha uzun bir süre trafiğe kapalı kalacak. Çalışmalar devam ediyor, ne yapılacağı yönünde incelemeler yapılıyor” ifadelerini kullandı.
Herson bölgesini Kırım’a bağlayan ve Çongar şehri yakınında bulunan köprü, 22 Haziran’da Ukrayna ordusunun füze saldırısına maruz kalmıştı.
Storm Shadow füzeleriyle yapıldığı tahmin edilen saldırıda kimse zarar görmedi.