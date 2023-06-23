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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230623/herson-vali-vekili-saldo-hersonu-kirima-baglayan-kopru-20-gun-daha-kapali-olacak-1072805373.html
Herson Vali Vekili Saldo: Herson’u Kırım’a bağlayan köprü 20 gün daha kapalı olacak
Herson Vali Vekili Saldo: Herson’u Kırım’a bağlayan köprü 20 gün daha kapalı olacak
Herson Vali Vekili Vladimir Saldo, Herson bölgesini Kırım’a bağlayan ve Ukrayna ordusunun füze saldırısında hasar gören köprünün beklendiğinden daha uzun... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T22:18+0300
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ukrayna krizi
herson
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Saldo, “Köprü önümüzdeki 15-20 gün içerisinde ve hatta daha uzun bir süre trafiğe kapalı kalacak. Çalışmalar devam ediyor, ne yapılacağı yönünde incelemeler yapılıyor” ifadelerini kullandı.Herson bölgesini Kırım’a bağlayan ve Çongar şehri yakınında bulunan köprü, 22 Haziran’da Ukrayna ordusunun füze saldırısına maruz kalmıştı.Storm Shadow füzeleriyle yapıldığı tahmin edilen saldırıda kimse zarar görmedi.
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Ukrayna, Kırım’la Herson’un sınırındaki köprülere saldırı düzenledi
Ukrayna, Kırım’la Herson’un sınırındaki köprülere saldırı düzenledi
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herson, kırım, видео
herson, kırım, видео

Herson Vali Vekili Saldo: Herson’u Kırım’a bağlayan köprü 20 gün daha kapalı olacak

22:18 23.06.2023
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Herson Vali Vekili Vladimir Saldo, Herson bölgesini Kırım’a bağlayan ve Ukrayna ordusunun füze saldırısında hasar gören köprünün beklendiğinden daha uzun trafiğe kapalı kalacağını açıkladı.
Saldo, “Köprü önümüzdeki 15-20 gün içerisinde ve hatta daha uzun bir süre trafiğe kapalı kalacak. Çalışmalar devam ediyor, ne yapılacağı yönünde incelemeler yapılıyor” ifadelerini kullandı.
Herson bölgesini Kırım’a bağlayan ve Çongar şehri yakınında bulunan köprü, 22 Haziran’da Ukrayna ordusunun füze saldırısına maruz kalmıştı.
Storm Shadow füzeleriyle yapıldığı tahmin edilen saldırıda kimse zarar görmedi.
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