https://sputniknews.com.tr/20230623/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-turkiyenin-kara-parayla-mucadelesinde-kararlilik-vurgusu-yapti-1072801719.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin kara parayla mücadelesinde kararlılık vurgusu yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin kara parayla mücadelesinde kararlılık vurgusu yaptı

Şimşek, Türkiye'nin kara parayla mücadelede attığı adımlar sonucu, Mali Eylem Görev Gücü tarafından belirlenen 7 eksikliğin 2'ye indirildiğini belirterek... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T19:47+0300

2023-06-23T19:47+0300

2023-06-23T19:47+0300

ekonomi

mehmet şimşek

kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072042326_0:0:2767:1557_1920x0_80_0_0_170a8e972eb0b349cb1ecd89384cc63c.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) genel kurul toplantısına ve burada Türkiye'ye yönelik alınan karara ilişkin değerlendirmede bulundu.FATF'ın Haziran 2023 toplantılarının tamamlandığı bilgisini veren Şimşek, ilgili kuruluşca yayımlanan kamuoyu duyurusunda Türkiye'nin atmış olduğu olumlu adımlar ile etkililik alanındaki gelişmelere dikkatin çekildiğini söyledi.Şimşek, "FATF tarafından ülkemize yönelik belirlenen 7 eksiklik, son toplantıda 2'ye indirildi. Türkiye'nin karapara ve terörün finansmanıyla mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. En kısa sürede bu eksiklikleri de tamamlayarak Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır." diye konuştu.FATF standartlarına uyum kapsamında Türkiye'nin en başarılı ülkeler arasına girdiğini ortaya koyacak raporun da yakın tarihte yayımlanacağını vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:'Türkiye çok ciddi adımlar attı'MASAK'ın internet sitesinde yer alan açıklamada da FATF'ın kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında uluslararası standartları belirleyici bir kuruluş olduğuna işaret edilerek, bu kuruluşun, görev kapsamı bağlamında ülkelerin teknik uyum (mevzuat) ve etkililik (uygulama) durumlarını da karşılıklı değerlendirme raporları marifetiyle değerlendirdiği bildirildi.Türkiye'ye yönelik 2019 yılında yayımlanan karşılıklı değerlendirme raporu ve sonrasında hazırlanan izleme dönemi sonrası raporla birlikte ülkenin Ekim 2021'de "gri liste" olarak da bilinen "artırılmış izlemeye tabi ülkeler" listesine FATF tarafından dahil edildiği anımsatılan açıklamada, "Karşılıklı değerlendirme sürecinden bu yana ülkemiz, kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında çok ciddi adımlar attı ve bu husus FATF tarafından da onandı. Zira Ekim 2021'de FATF tarafından yayımlanan kamuoyu duyurusunda ülkemize yönelik yayımlanan bölümünde 7 eksikliğe değinilmekte iken Haziran 2023 Genel Kurulu sonrasında yayımlanan duyuruda bunlar 2'ye indirilmiştir." ifadesine yer verildi.Açıklamada, Türkiye'nin teknik uyum bağlamında çok sayıda ülkenin önüne geçerek 40 FATF tavsiyesinde çok geniş ölçüde uyumlu hale geldiğine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)