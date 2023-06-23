https://sputniknews.com.tr/20230623/hakan-fidan-katar-buyukelcisi-ile-gorustu-1072773505.html

Hakan Fidan, Katar Büyükelçisi ile görüştü

Hakan Fidan, Katar Büyükelçisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Nasser J.M. Al Thani'yi kabul etti. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T02:36+0300

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2023-06-23T02:36+0300

türkiye

hakan fidan

ankara

mohammed nasser j.m. al thani

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Nasser J. M. Al Thani ile Dışişleri Bakanlığı’ndaki makamında görüştü.Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından bugün yapılan paylaşımda, şu ifade kullanıldı:

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