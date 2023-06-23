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Hakan Fidan, Katar Büyükelçisi ile görüştü
Hakan Fidan, Katar Büyükelçisi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Nasser J.M. Al Thani'yi kabul etti. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T02:36+0300
2023-06-23T02:36+0300
2023-06-23T02:36+0300
türkiye
hakan fidan
ankara
mohammed nasser j.m. al thani
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Nasser J. M. Al Thani ile Dışişleri Bakanlığı’ndaki makamında görüştü.Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından bugün yapılan paylaşımda, şu ifade kullanıldı:
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hakan fidan, ankara, mohammed nasser j.m. al thani
hakan fidan, ankara, mohammed nasser j.m. al thani
Hakan Fidan, Katar Büyükelçisi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Nasser J.M. Al Thani'yi kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Nasser J. M. Al Thani ile Dışişleri Bakanlığı’ndaki makamında görüştü.
Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından bugün yapılan paylaşımda, şu ifade kullanıldı:
“Bakanımız Hakan Fidan Katar'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Nasser J.M. Al Thani'yi kabul etti."