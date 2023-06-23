https://sputniknews.com.tr/20230623/giresunda-sel-mahsur-kalanlar-tahliye-edildi-1072776616.html

Giresun'da sel: Mahsur kalanlar tahliye edildi

Giresun'da sel: Mahsur kalanlar tahliye edildi

Giresun'un Duroğlu beldesinde sel ve su baskını yaşandı. Birçok ev ve iş yeri su altında kaldı, mahsur kalanlar ekiplerce tahliye edildi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T09:09+0300

2023-06-23T09:09+0300

2023-06-23T09:09+0300

türkiye

giresun

sel

su baskını

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Giresun'un Duroğlu beldesinde sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar oluştu.Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla yamaçlardan sürüklenen birikintiler, belde merkezinde hasara neden oldu.Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar da çamur altında kaldı. Heyelanların oluştuğu beldede evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise AKUT ekiplerince kurtarıldı.Duroğlu Belediyesi ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

türkiye

giresun

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giresun, sel, su baskını