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Giresun'da sel: Mahsur kalanlar tahliye edildi
Giresun'da sel: Mahsur kalanlar tahliye edildi
Giresun'un Duroğlu beldesinde sel ve su baskını yaşandı. Birçok ev ve iş yeri su altında kaldı, mahsur kalanlar ekiplerce tahliye edildi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
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Giresun'un Duroğlu beldesinde sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar oluştu.Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla yamaçlardan sürüklenen birikintiler, belde merkezinde hasara neden oldu.Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar da çamur altında kaldı. Heyelanların oluştuğu beldede evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise AKUT ekiplerince kurtarıldı.Duroğlu Belediyesi ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.
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giresun, sel, su baskını
giresun, sel, su baskını

Giresun'da sel: Mahsur kalanlar tahliye edildi

09:09 23.06.2023
© İHAGiresun
Giresun - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© İHA
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Giresun'un Duroğlu beldesinde sel ve su baskını yaşandı. Birçok ev ve iş yeri su altında kaldı, mahsur kalanlar ekiplerce tahliye edildi.
Giresun'un Duroğlu beldesinde sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar oluştu.
Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla yamaçlardan sürüklenen birikintiler, belde merkezinde hasara neden oldu.
Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar da çamur altında kaldı. Heyelanların oluştuğu beldede evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise AKUT ekiplerince kurtarıldı.
Duroğlu Belediyesi ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.
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