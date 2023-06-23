https://sputniknews.com.tr/20230623/firincilar-federasyonu-baskanindan-ekmek-fiyati-aciklamasi-1072783311.html

Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatı açıklaması: '10 lira olması söz konusu değil'

Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatı açıklaması: '10 lira olması söz konusu değil'

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir." dedi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

ekmek

zam

enflasyon

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı.Balcı açıklamasında, "Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Un desteğinin kesilmesi, asgari ücret zammı ve işletme giderlerindeki artış ekmek fiyatının artması için zaruriyet oluşturdu. En makul fiyatı illerde oda başkanları kendi illerindeki giderlere göre maliyet hesabı yaparak müracaat edecekler. Türkiye'nin tüm illerinde ekmeğin kilogramının 35.5 liranın üzerinde olmaması için çalışıyoruz." dedi.

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