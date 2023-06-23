https://sputniknews.com.tr/20230623/fenerbahceden-pfdk-kararina-tepki-1072772201.html

Fenerbahçe'den PFDK kararına tepki

Fenerbahçe'den PFDK kararına tepki

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile oynanan mücadelenin ardından PFDK tarafında verilen cezalara tepki gösterdi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T01:28+0300

2023-06-23T01:28+0300

2023-06-23T01:28+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

fenerbahçe

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, PFDK'nin taraftarların neden olduğu saha olayları 84 bin ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 237 bin 500 para cezası verildiği hatırlatıldı.Organizasyonun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlendiğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve tüm süreçleri (güvenlik-operasyon-tribün organizasyonları) yine TFF tarafından yönetilen final organizasyonunda, kulübümüze sorumluluk atfedilerek cezalandırılması tamamen mantık dışı keyfi bir karardır. Rakiplerimizin maçlarında kötü söz ve tezahüratları görmezden gelen, hiçbir ceza tayinine yer vermeyen TFF ve ilgili kurumlarının, söz konusu Fenerbahçe olduğunda mantık dışı, keyfi kararlara imza attığı gerçeğine bir kez daha şahit olduk. TFF’nin ilgili kurumunun verilen bu mantık dışı kararlardan derhal dönmesi gerektiğini vurgulamak isteriz."

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Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe