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https://sputniknews.com.tr/20230623/fatftan-rusyayi-kara-ve-gri-listelere-almama-karari-1072801880.html
FATF’tan, Rusya’yı ‘kara’ ve ‘gri’ listelere almama kararı
FATF’tan, Rusya’yı ‘kara’ ve ‘gri’ listelere almama kararı
Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) bugünkü genel kurul toplantısında Rusya’yı ceza listelerine dahil etmeme kararını... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T19:48+0300
2023-06-23T19:57+0300
dünya
kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)
kara para
kara para aklama
rusya
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FATF’tan yapılan açıklamada, “Rusya, mali açıdan güvenilmez ülkeler ‘gri’ veya ‘kara’ listesine dahil edilmeyecek” ifadesine yer verildi.Öte yandan Ukrayna’da devam eden çatışma nedeniyle Rusya’nın FATF’taki üyeliğinin askıya alınması kararının devam edeceği belirtildi.FATF’ın ‘kara listesinde’ Kuzey Kore, İran ve Myanmar yer alırken ‘gri listesinde’ Panama, Suriye, Arnavutluk, Nijerya ve Kayman Adaları yer alıyor.“Kara” ve “gri” listelere, kara para aklama riski yüksek olan ülkeler dahil ediliyor.
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kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf), kara para, kara para aklama, rusya
kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf), kara para, kara para aklama, rusya

FATF’tan, Rusya’yı ‘kara’ ve ‘gri’ listelere almama kararı

19:48 23.06.2023 (güncellendi: 19:57 23.06.2023)
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Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) bugünkü genel kurul toplantısında Rusya’yı ceza listelerine dahil etmeme kararını aldı.
FATF’tan yapılan açıklamada,Rusya, mali açıdan güvenilmez ülkeler ‘gri’ veya ‘kara’ listesine dahil edilmeyecek” ifadesine yer verildi.
Öte yandan Ukrayna’da devam eden çatışma nedeniyle Rusya’nın FATF’taki üyeliğinin askıya alınması kararının devam edeceği belirtildi.
FATF’ın ‘kara listesinde’ Kuzey Kore, İran ve Myanmar yer alırken ‘gri listesinde’ Panama, Suriye, Arnavutluk, Nijerya ve Kayman Adaları yer alıyor.
“Kara” ve “gri” listelere, kara para aklama riski yüksek olan ülkeler dahil ediliyor.
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