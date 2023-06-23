https://sputniknews.com.tr/20230623/fatftan-rusyayi-kara-ve-gri-listelere-almama-karari-1072801880.html

FATF’tan, Rusya’yı ‘kara’ ve ‘gri’ listelere almama kararı

FATF’tan, Rusya’yı ‘kara’ ve ‘gri’ listelere almama kararı

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) bugünkü genel kurul toplantısında Rusya’yı ceza listelerine dahil etmeme kararını... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T19:48+0300

2023-06-23T19:48+0300

2023-06-23T19:57+0300

dünya

kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)

kara para

kara para aklama

rusya

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FATF’tan yapılan açıklamada, “Rusya, mali açıdan güvenilmez ülkeler ‘gri’ veya ‘kara’ listesine dahil edilmeyecek” ifadesine yer verildi.Öte yandan Ukrayna’da devam eden çatışma nedeniyle Rusya’nın FATF’taki üyeliğinin askıya alınması kararının devam edeceği belirtildi.FATF’ın ‘kara listesinde’ Kuzey Kore, İran ve Myanmar yer alırken ‘gri listesinde’ Panama, Suriye, Arnavutluk, Nijerya ve Kayman Adaları yer alıyor.“Kara” ve “gri” listelere, kara para aklama riski yüksek olan ülkeler dahil ediliyor.

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kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf), kara para, kara para aklama, rusya