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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230623/faiz-artirimi-sonrasi-dolar-ilk-kez-25-lirayi-asti-1072775954.html
Faiz artırımı sonrası dolar ilk kez 25 lirayı aştı
Faiz artırımı sonrası dolar ilk kez 25 lirayı aştı
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından dolar 25,48 TL’yi gördü. Euro ise 27 lirayı aştı. İşte döviz kurlarında son durum... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.Kritik karar öncesi 23,55 seviyelerinde hareket eden dolar/TL kademeli olarak yükselerek 24,63 ile tarihi zirveye yükseldi.Döviz kurlarında son durumDolar bugün, (23 Haziran Cuma) tarihinde ilk kez 25 TL'yi aştı ve 25,4804 seviyesini gördü.27 lirayı aşan Euro da 27,88 TL’ye kadar yükseldi.Dolar 25,12 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 27,61 TL’de yer alıyor.
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dolar, dolar kuru, faiz kararı, euro, piyasalarda son durum
dolar, dolar kuru, faiz kararı, euro, piyasalarda son durum

Faiz artırımı sonrası dolar ilk kez 25 lirayı aştı

08:01 23.06.2023 (güncellendi: 08:13 23.06.2023)
© AAABD dolar
ABD dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA
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Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından dolar 25,48 TL’yi gördü. Euro ise 27 lirayı aştı. İşte döviz kurlarında son durum...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.
Kritik karar öncesi 23,55 seviyelerinde hareket eden dolar/TL kademeli olarak yükselerek 24,63 ile tarihi zirveye yükseldi.

Döviz kurlarında son durum

Dolar bugün, (23 Haziran Cuma) tarihinde ilk kez 25 TL'yi aştı ve 25,4804 seviyesini gördü.
27 lirayı aşan Euro da 27,88 TL’ye kadar yükseldi.
Dolar 25,12 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 27,61 TL’de yer alıyor.
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