https://sputniknews.com.tr/20230623/faiz-artirimi-sonrasi-dolar-ilk-kez-25-lirayi-asti-1072775954.html

Faiz artırımı sonrası dolar ilk kez 25 lirayı aştı

Faiz artırımı sonrası dolar ilk kez 25 lirayı aştı

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından dolar 25,48 TL’yi gördü. Euro ise 27 lirayı aştı. İşte döviz kurlarında son durum... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.Kritik karar öncesi 23,55 seviyelerinde hareket eden dolar/TL kademeli olarak yükselerek 24,63 ile tarihi zirveye yükseldi.Döviz kurlarında son durumDolar bugün, (23 Haziran Cuma) tarihinde ilk kez 25 TL'yi aştı ve 25,4804 seviyesini gördü.27 lirayı aşan Euro da 27,88 TL’ye kadar yükseldi.Dolar 25,12 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 27,61 TL’de yer alıyor.

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2023

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dolar, dolar kuru, faiz kararı, euro, piyasalarda son durum