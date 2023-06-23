Ekmeğin kilogram fiyatı tüm Türkiye’de azami 35 buçuk lira olarak belirlendi

“2022 yılının mart ayından itibaren ülkemizde ekmeğin 10 lira olacağı sürekli gündeme geldi ve ifade edildi. Gerek bakanlığımızın yaptığı çalışmalar neticesinde gerekse bizlerin yaptığı çalışmalar neticesinde fırıncı esnafımızın ve çalışanlarımızın gayretiyle 2022 yılının mart ayından bugüne kadar Türkiye genelinde 200 gram ekmeğin azami satış fiyatını 5 lira olarak belirledik. Mayıs ayının sonu itibarıyla hazinenin yaptığı destekleme, TMO’nun fırıncı esnafımıza uygun fiyatlı un temini noktasında sonlanmasıyla birlikte fırıncı esnafımızın 325 lira, mesafesine göre nakliyesine göre 345 liraya temin ettiği un fiyatları haziran ayının başında ilk etapta 570, 590 liraya çıktı. Şu an ise piyasada 520 liraya un bulabiliyoruz. Yani mayıs ayında fırıncı esnafımız 320 liraya aldığı unu haziran ayının başından itibaren 520 liradan aşağıya temin edememekte. Baktığımızda en az yüzde 50 oranında un fiyatında artış söz konusu. Haziran ayında fırıncı esnafımız bu artışı kendisi göğüslemiş oluyor. Temmuz ayının başında geçerli olacak asgari ücret artışından dolayı çalışanlarımıza vereceğimiz ücret artışı da söz konusu. İşletme giderlerimizde de en az yüzde 55, yüzde 60 artış söz konusu. Bununla birlikte ekmek fiyatlarında bir değişiklik zaruret oluşturmuş durumda. Mutlaka bir değişikliğe gitmemiz gerekiyor çünkü fırıncı esnafımızın hijyenik ve sağlıklı ortamda ekmek üretmesi gerekiyor. Aynı şekilde kaliteli ekmek üretmesi gerekiyor. Bununla birlikte halkımızın temel gıda maddesi olduğu için halkımızın uygun fiyattan alması için en uygun fiyatı belirlememiz gerekiyor. Bugüne kadar hep bu yolu izledik ve buna göre hareket ettik. Bizim bugüne kadar açıklama yapmamamızın nedeni temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesiydi.”