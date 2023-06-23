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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230623/ekmegin-kilogram-fiyati-tum-turkiyede-azami-35-bucuk-lira-olarak-belirlendi-1072803342.html
Ekmeğin kilogram fiyatı tüm Türkiye’de azami 35 buçuk lira olarak belirlendi
Ekmeğin kilogram fiyatı tüm Türkiye’de azami 35 buçuk lira olarak belirlendi
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarında yüzde 50, asgari ücrette yüzde 34, işletme giderlerinde ise yüzde 60 artış... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T21:10+0300
2023-06-23T21:10+0300
ekmek
ekonomi
fırın
türkiye fırıncılar federasyonu
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, federasyonda ekmek fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı burada yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi:Haziran ayının başında 570 lira ila 590 lira arasında un satmaya çalışan büyük firmaların un fiyatlarını 520 liraya kadar düşürdüğü bilgisini veren Balcı, “Unda en az yüzde 55 bir artış olduğunu görüyoruz. Asgari ücrette yüzde 34 artış söz konusu oldu. İşletme giderlerindeki artışı da göz önüne aldığımızda yine geçmiş olduğu gibi en makul olan ekmek fiyatında ,illerde oda başkanlarımız kendi illerinde giderlerine göre bir maliyet hesabı yaparak müracaat yapacaklar. Yaptığımız çalışmalar neticesinde ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Azami kilogram fiyatı 25 lira olan ekmeğin 35 buçuk lirayı geçmemesi yönünde öngörümüz var. Bu yönde çalışmalarımız yapılıyor” değerlendirmesini yaptı. Balcı, şöyle devam etti: 35 buçuk lira olan kilogram ekmek fiyatının ne zaman geçerli olacağının sorulması üzerine Balcı, “Temmuz ayı içinde peyderpey iller bu fiyatları almış olacaktır. Bazı vilayetlerde bu 200 gram 7 lira olarak uygulanır, bazı vilayetlerde 210 gram 7 buçuk lira olarak uygulanır. İle göre farklılık arz edebilir ama 200-220 gram bandında değişiklik arz edebilir. Esnafımız bu fiyat farkını minimum seviyede tutmaya çalışırken sektörün aksayan yanlarını gidermeye çalışıyoruz” diye konuştu.
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ekmek, fırın, türkiye fırıncılar federasyonu
ekmek, fırın, türkiye fırıncılar federasyonu

Ekmeğin kilogram fiyatı tüm Türkiye’de azami 35 buçuk lira olarak belirlendi

21:10 23.06.2023
© AAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarında yüzde 50, asgari ücrette yüzde 34, işletme giderlerinde ise yüzde 60 artış olmasından dolayı ekmek fiyatlarında değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirterek, “Azami kilogram fiyatı 25 lira olan ekmeğin 35 buçuk lirayı geçmemesi yönünde öngörümüz varr” dedi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, federasyonda ekmek fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı burada yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi:

“2022 yılının mart ayından itibaren ülkemizde ekmeğin 10 lira olacağı sürekli gündeme geldi ve ifade edildi. Gerek bakanlığımızın yaptığı çalışmalar neticesinde gerekse bizlerin yaptığı çalışmalar neticesinde fırıncı esnafımızın ve çalışanlarımızın gayretiyle 2022 yılının mart ayından bugüne kadar Türkiye genelinde 200 gram ekmeğin azami satış fiyatını 5 lira olarak belirledik. Mayıs ayının sonu itibarıyla hazinenin yaptığı destekleme, TMO’nun fırıncı esnafımıza uygun fiyatlı un temini noktasında sonlanmasıyla birlikte fırıncı esnafımızın 325 lira, mesafesine göre nakliyesine göre 345 liraya temin ettiği un fiyatları haziran ayının başında ilk etapta 570, 590 liraya çıktı. Şu an ise piyasada 520 liraya un bulabiliyoruz. Yani mayıs ayında fırıncı esnafımız 320 liraya aldığı unu haziran ayının başından itibaren 520 liradan aşağıya temin edememekte. Baktığımızda en az yüzde 50 oranında un fiyatında artış söz konusu. Haziran ayında fırıncı esnafımız bu artışı kendisi göğüslemiş oluyor. Temmuz ayının başında geçerli olacak asgari ücret artışından dolayı çalışanlarımıza vereceğimiz ücret artışı da söz konusu. İşletme giderlerimizde de en az yüzde 55, yüzde 60 artış söz konusu. Bununla birlikte ekmek fiyatlarında bir değişiklik zaruret oluşturmuş durumda. Mutlaka bir değişikliğe gitmemiz gerekiyor çünkü fırıncı esnafımızın hijyenik ve sağlıklı ortamda ekmek üretmesi gerekiyor. Aynı şekilde kaliteli ekmek üretmesi gerekiyor. Bununla birlikte halkımızın temel gıda maddesi olduğu için halkımızın uygun fiyattan alması için en uygun fiyatı belirlememiz gerekiyor. Bugüne kadar hep bu yolu izledik ve buna göre hareket ettik. Bizim bugüne kadar açıklama yapmamamızın nedeni temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesiydi.”
Haziran ayının başında 570 lira ila 590 lira arasında un satmaya çalışan büyük firmaların un fiyatlarını 520 liraya kadar düşürdüğü bilgisini veren Balcı, “Unda en az yüzde 55 bir artış olduğunu görüyoruz. Asgari ücrette yüzde 34 artış söz konusu oldu. İşletme giderlerindeki artışı da göz önüne aldığımızda yine geçmiş olduğu gibi en makul olan ekmek fiyatında ,illerde oda başkanlarımız kendi illerinde giderlerine göre bir maliyet hesabı yaparak müracaat yapacaklar. Yaptığımız çalışmalar neticesinde ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Azami kilogram fiyatı 25 lira olan ekmeğin 35 buçuk lirayı geçmemesi yönünde öngörümüz var. Bu yönde çalışmalarımız yapılıyor” değerlendirmesini yaptı.


Balcı, şöyle devam etti:
"Her şey yüzde 50-yüzde 60 bandında artarken ekmekteki artışın bu uzun zaman zarfında zaten frenleyerek geldiğinden ötürü yüzde 40 arttığını görüyoruz. Bu zamana kadar nasıl en hassas şekilde belirleniyorsa illerde bundan sonra da öyle olacak. Azami olarak 35 buçuk liranın üzerinde olmayacağını düşünüyorum. Bazı illerde bu rakam 35 buçuk liranın üzerine çıksa da 35 buçuk bandında tutmaları konusunda gerekli çalışmaları yapacağız.”
35 buçuk lira olan kilogram ekmek fiyatının ne zaman geçerli olacağının sorulması üzerine Balcı, “Temmuz ayı içinde peyderpey iller bu fiyatları almış olacaktır. Bazı vilayetlerde bu 200 gram 7 lira olarak uygulanır, bazı vilayetlerde 210 gram 7 buçuk lira olarak uygulanır. İle göre farklılık arz edebilir ama 200-220 gram bandında değişiklik arz edebilir. Esnafımız bu fiyat farkını minimum seviyede tutmaya çalışırken sektörün aksayan yanlarını gidermeye çalışıyoruz” diye konuştu.
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