https://sputniknews.com.tr/20230623/cinin-dev-radyo-teleskobu-bilinen-en-hizli-ikili-pulsari-kesfetti-1072787919.html

Çin'in dev radyo teleskobu bilinen en hızlı 'ikili pulsarı' keşfetti

Çin'in dev radyo teleskobu bilinen en hızlı 'ikili pulsarı' keşfetti

Çin'in Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu (FAST), 'ikili pulsar' adı verilen birbiri etrafında dönerek yüksek manyetizma yayan nötron yıldızları arasındaki... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T13:43+0300

2023-06-23T13:43+0300

2023-06-23T13:43+0300

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Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomi Gözlemleri'nden araştırmacılar, sonuçlarını bilim dergisi 'Nature'da yayımladıkları gözlemde, pulsarların karşılıklı yörünge hareketini 53.3 dakikada tamamladığını belirledi.Araştırmacılar, 'PSR J1953+1844' (M71E) adı verilen ikili pulsarın, bugüne dek gözlenen en hızlı yörünge dönüş hızına sahip olduğunu aktardı.'Kızıl sırt' tipinden 'kara dul' tipine geçiş halinde ilk kez gözlemlendiFAST Başmühendisi Ciang Pıng, gökbilimcilerin ilk kez pulsarları, 'kızıl sırt' tipinden 'kara dul' tipine geçiş halinde gözlemleme fırsatını bulduğuna dikkati çekerek bunun pulsarların evrimine dair teorilerdeki boşluğu dolduracağını kaydetti.Ölen dev yıldızların patlayan çekirdeğinde oluşan pulsarlar, yüksek yoğunluk ve hızlı dönüş özelliği ile bilim insanlarına fizik yasalarının ekstrem koşullardaki durumunu gözleme olanağı sağlıyor.

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