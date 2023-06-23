https://sputniknews.com.tr/20230623/cinin-dev-radyo-teleskobu-bilinen-en-hizli-ikili-pulsari-kesfetti-1072787919.html
Çin'in dev radyo teleskobu bilinen en hızlı 'ikili pulsarı' keşfetti
Çin'in dev radyo teleskobu bilinen en hızlı 'ikili pulsarı' keşfetti
Çin'in Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu (FAST), 'ikili pulsar' adı verilen birbiri etrafında dönerek yüksek manyetizma yayan nötron yıldızları arasındaki... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T13:43+0300
2023-06-23T13:43+0300
2023-06-23T13:43+0300
dünya
çin
teleskop
pulsar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072788034_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42f175631ee64799ff70ca468e702b79.jpg
Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomi Gözlemleri'nden araştırmacılar, sonuçlarını bilim dergisi 'Nature'da yayımladıkları gözlemde, pulsarların karşılıklı yörünge hareketini 53.3 dakikada tamamladığını belirledi.Araştırmacılar, 'PSR J1953+1844' (M71E) adı verilen ikili pulsarın, bugüne dek gözlenen en hızlı yörünge dönüş hızına sahip olduğunu aktardı.'Kızıl sırt' tipinden 'kara dul' tipine geçiş halinde ilk kez gözlemlendiFAST Başmühendisi Ciang Pıng, gökbilimcilerin ilk kez pulsarları, 'kızıl sırt' tipinden 'kara dul' tipine geçiş halinde gözlemleme fırsatını bulduğuna dikkati çekerek bunun pulsarların evrimine dair teorilerdeki boşluğu dolduracağını kaydetti.Ölen dev yıldızların patlayan çekirdeğinde oluşan pulsarlar, yüksek yoğunluk ve hızlı dönüş özelliği ile bilim insanlarına fizik yasalarının ekstrem koşullardaki durumunu gözleme olanağı sağlıyor.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072788034_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_073cf64318061f1fb2901ca3dd3ab605.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, teleskop, pulsar
Çin'in dev radyo teleskobu bilinen en hızlı 'ikili pulsarı' keşfetti
Abone ol
Çin'in Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu (FAST), 'ikili pulsar' adı verilen birbiri etrafında dönerek yüksek manyetizma yayan nötron yıldızları arasındaki bilinen en hızlı yörünge hareketini tespit etti.
Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomi Gözlemleri'nden araştırmacılar, sonuçlarını bilim dergisi 'Nature'da yayımladıkları gözlemde, pulsarların karşılıklı yörünge hareketini 53.3 dakikada tamamladığını belirledi.
Araştırmacılar, 'PSR J1953+1844' (M71E) adı verilen ikili pulsarın, bugüne dek gözlenen en hızlı yörünge dönüş hızına sahip olduğunu aktardı.
'Kızıl sırt' tipinden 'kara dul' tipine geçiş halinde ilk kez gözlemlendi
FAST Başmühendisi Ciang Pıng, gökbilimcilerin ilk kez pulsarları, 'kızıl sırt' tipinden 'kara dul' tipine geçiş halinde gözlemleme fırsatını bulduğuna dikkati çekerek bunun pulsarların evrimine dair teorilerdeki boşluğu dolduracağını kaydetti.
Ölen dev yıldızların patlayan çekirdeğinde oluşan pulsarlar, yüksek yoğunluk ve hızlı dönüş özelliği ile bilim insanlarına fizik yasalarının ekstrem koşullardaki durumunu gözleme olanağı sağlıyor.