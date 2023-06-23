Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Eski HDP Milletvekili Doğan: Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı af geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230623/bozcaadada-yeni-trafik-duzenlemesi-1072782282.html
Bozcaada'da yeni trafik düzenlemesi
Bozcaada'da yeni trafik düzenlemesi
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesine, trafik komisyonu alınan karar doğrultusunda 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T11:39+0300
2023-06-23T11:39+0300
türkiye
bozcaada
araç
tatil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072782061_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_e34656e225057ffb9a1ca4171f815bbe.jpg
Turizm cenneti Bozcaada İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin gözdesi oluyor. Bozcaada ilçe Trafik Komisyonunca alınan karar doğrultusunda, 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklandı. TIR, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabilecekler. Bu araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek. İlçe Trafik Komisyonunca alınan kararda, "17 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Geyikli-Bozcaada hattında 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklanmıştır. TIR kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabileceklerdir. Bu araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmemektedir. Sefer planlamanızı buna göre yapmanız önemli rica olunur" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20190119/ak-parti-bozcaada-secmen-itiraz-1037184522.html
türkiye
bozcaada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072782061_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_37e6b44562272e7cc7b1bfce6496b2d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bozcaada, araç, tatil
bozcaada, araç, tatil

Bozcaada'da yeni trafik düzenlemesi

11:39 23.06.2023
© İHABozcada
Bozcada - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© İHA
Abone olTelegram
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesine, trafik komisyonu alınan karar doğrultusunda 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklandı.
Turizm cenneti Bozcaada İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin gözdesi oluyor.
Bozcaada ilçe Trafik Komisyonunca alınan karar doğrultusunda, 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklandı.
TIR, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabilecekler. Bu araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek.
İlçe Trafik Komisyonunca alınan kararda, "17 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Geyikli-Bozcaada hattında 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklanmıştır. TIR kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabileceklerdir. Bu araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmemektedir. Sefer planlamanızı buna göre yapmanız önemli rica olunur" ifadelerine yer verildi.
Bozcaada - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2019
DÜNYA
AK Parti, Bozcaada'daki 2 bin 500 seçmenin 700'üne itiraz etti
19 Ocak 2019, 16:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала