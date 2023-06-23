https://sputniknews.com.tr/20230623/bozcaadada-yeni-trafik-duzenlemesi-1072782282.html
Bozcaada'da yeni trafik düzenlemesi
Bozcaada'da yeni trafik düzenlemesi
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesine, trafik komisyonu alınan karar doğrultusunda 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T11:39+0300
2023-06-23T11:39+0300
2023-06-23T11:39+0300
türkiye
bozcaada
araç
tatil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072782061_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_e34656e225057ffb9a1ca4171f815bbe.jpg
Turizm cenneti Bozcaada İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin gözdesi oluyor. Bozcaada ilçe Trafik Komisyonunca alınan karar doğrultusunda, 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklandı. TIR, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabilecekler. Bu araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek. İlçe Trafik Komisyonunca alınan kararda, "17 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Geyikli-Bozcaada hattında 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklanmıştır. TIR kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabileceklerdir. Bu araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmemektedir. Sefer planlamanızı buna göre yapmanız önemli rica olunur" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20190119/ak-parti-bozcaada-secmen-itiraz-1037184522.html
türkiye
bozcaada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072782061_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_37e6b44562272e7cc7b1bfce6496b2d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bozcaada, araç, tatil
Bozcaada'da yeni trafik düzenlemesi
Abone ol
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesine, trafik komisyonu alınan karar doğrultusunda 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklandı.
Turizm cenneti Bozcaada İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin gözdesi oluyor.
Bozcaada ilçe Trafik Komisyonunca alınan karar doğrultusunda, 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklandı.
TIR, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabilecekler. Bu araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek.
İlçe Trafik Komisyonunca alınan kararda, "17 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Geyikli-Bozcaada hattında 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklanmıştır. TIR kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabileceklerdir. Bu araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmemektedir. Sefer planlamanızı buna göre yapmanız önemli rica olunur" ifadelerine yer verildi.