https://sputniknews.com.tr/20230623/bozcaadada-yeni-trafik-duzenlemesi-1072782282.html

Bozcaada'da yeni trafik düzenlemesi

Bozcaada'da yeni trafik düzenlemesi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesine, trafik komisyonu alınan karar doğrultusunda 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T11:39+0300

2023-06-23T11:39+0300

2023-06-23T11:39+0300

türkiye

bozcaada

araç

tatil

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Turizm cenneti Bozcaada İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin gözdesi oluyor. Bozcaada ilçe Trafik Komisyonunca alınan karar doğrultusunda, 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklandı. TIR, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabilecekler. Bu araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek. İlçe Trafik Komisyonunca alınan kararda, "17 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Geyikli-Bozcaada hattında 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklanmıştır. TIR kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabileceklerdir. Bu araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmemektedir. Sefer planlamanızı buna göre yapmanız önemli rica olunur" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20190119/ak-parti-bozcaada-secmen-itiraz-1037184522.html

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