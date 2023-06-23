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https://sputniknews.com.tr/20230623/bodrumda-bayram-yogunlugu-5-dakikalik-yol-45-dakikaya-cikti-1072796360.html
Bodrum'da bayram yoğunluğu: 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı
Bodrum'da bayram yoğunluğu: 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı
Kurban Bayramı’na 5 gün kala Bodrum’a giren araç sayısı 1 günde 25 bine ulaşınca 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı. Otel rezervasyonlarında artış görüldü... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T16:43+0300
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bodrum
araç
trafik
kurban bayramı
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Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin aynı zamana denk gelmesi Bodrum’da yoğunluk oluşturmaya başladı. Bodrum'a gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte 750 bine yaklaşan nüfusun Kurban Bayramı'nda 1 milyonu bulacağı ön görülüyor.Bodrum’da trafik durma noktasına gelirken bir günde ilçeye giren araç sayısının 25 bini bulduğu öğrenildi. Trafik polisleri ve jandarma ekipleri bölgelerinde trafiği akıcı hale getirmeye çalışıyor. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı. Bodrum Kaymakamlığı'nın koordinesinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma trafik uygulamasını gece gündüz yapmaya başladı. Bodrum Belediyesi çalışma saatlerini ise 24 saate çıkardı. Emniyet güçleri ve jandarma ekiplerince arife gününden itibaren ilçedeki giriş çıkışlarda 24 saat trafik uygulamaları yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230622/rus-tur-operatorleri-yeniden-son-dakika-turkiye-turlarinin-satisina-basladi-1072766022.html
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bodrum, araç, trafik, kurban bayramı
bodrum, araç, trafik, kurban bayramı

Bodrum'da bayram yoğunluğu: 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı

16:43 23.06.2023 (güncellendi: 16:45 23.06.2023)
© İHABodrum'a giren araçlar
Bodrum'a giren araçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© İHA
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Kurban Bayramı’na 5 gün kala Bodrum’a giren araç sayısı 1 günde 25 bine ulaşınca 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı. Otel rezervasyonlarında artış görüldü. Bodrum’a gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte bayramda nüfusun 1 milyonu bulabileceği belirtilirken, trafik ise bayrama 5 gün kala kilitlendi.
Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin aynı zamana denk gelmesi Bodrum’da yoğunluk oluşturmaya başladı. Bodrum'a gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte 750 bine yaklaşan nüfusun Kurban Bayramı'nda 1 milyonu bulacağı ön görülüyor.
Bodrum’da trafik durma noktasına gelirken bir günde ilçeye giren araç sayısının 25 bini bulduğu öğrenildi. Trafik polisleri ve jandarma ekipleri bölgelerinde trafiği akıcı hale getirmeye çalışıyor. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı.
Bodrum Kaymakamlığı'nın koordinesinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma trafik uygulamasını gece gündüz yapmaya başladı. Bodrum Belediyesi çalışma saatlerini ise 24 saate çıkardı. Emniyet güçleri ve jandarma ekiplerince arife gününden itibaren ilçedeki giriş çıkışlarda 24 saat trafik uygulamaları yapılacak.
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