https://sputniknews.com.tr/20230623/bodrumda-bayram-yogunlugu-5-dakikalik-yol-45-dakikaya-cikti-1072796360.html

Bodrum'da bayram yoğunluğu: 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı

Bodrum'da bayram yoğunluğu: 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı

Kurban Bayramı’na 5 gün kala Bodrum’a giren araç sayısı 1 günde 25 bine ulaşınca 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı. Otel rezervasyonlarında artış görüldü... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T16:43+0300

2023-06-23T16:43+0300

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bodrum

araç

trafik

kurban bayramı

türkiye

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Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin aynı zamana denk gelmesi Bodrum’da yoğunluk oluşturmaya başladı. Bodrum'a gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte 750 bine yaklaşan nüfusun Kurban Bayramı'nda 1 milyonu bulacağı ön görülüyor.Bodrum’da trafik durma noktasına gelirken bir günde ilçeye giren araç sayısının 25 bini bulduğu öğrenildi. Trafik polisleri ve jandarma ekipleri bölgelerinde trafiği akıcı hale getirmeye çalışıyor. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı. Bodrum Kaymakamlığı'nın koordinesinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma trafik uygulamasını gece gündüz yapmaya başladı. Bodrum Belediyesi çalışma saatlerini ise 24 saate çıkardı. Emniyet güçleri ve jandarma ekiplerince arife gününden itibaren ilçedeki giriş çıkışlarda 24 saat trafik uygulamaları yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230622/rus-tur-operatorleri-yeniden-son-dakika-turkiye-turlarinin-satisina-basladi-1072766022.html

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