Bir hamamdan daha fazlası: 500 yıllık Deva

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500 yıllık Deva

Kentte girişi sağlayan sur kapılarından biri olan Mardin Kapı’da tarafından bulunan Deva Hamamı, 1520-1540 yılları arasında yapıldığı biliniyor. Aynı zamanda bölgenin en büyük hamamlarından biri olma özelliğine sahip. Söylentiye göre, kente gelen kervandan bir deve kayboluyor ve birkaç gün sonra bu hamamda bulunuyor. Bu nedenle ‘Deve Hamamı’ olarak da biliniyor. 40 yıl boyunca kapalı kalan hamam, bir dönem definecilerin talanına uğradı. Madde bağımlıları tarafından da işgal edilen hamam, çöp yığınıyla dolup taşmıştı.