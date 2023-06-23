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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Aday dersen aday çıkar, hiç kimse çıkmazsa ben adayım
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Aday dersen aday çıkar, hiç kimse çıkmazsa ben adayım
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Aday dersen, aday çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım." dedi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
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aziz yıldırım, fenerbahçe, ali koç
aziz yıldırım, fenerbahçe, ali koç

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Aday dersen aday çıkar, hiç kimse çıkmazsa ben adayım

14:31 23.06.2023
© AAFenerbahçe'de en uzun süre başkanlık yapan isim ise Aziz Yıldırım oldu.
Fenerbahçe'de en uzun süre başkanlık yapan isim ise Aziz Yıldırım oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA
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Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Aday dersen, aday çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım." dedi.
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