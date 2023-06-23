https://sputniknews.com.tr/20230623/aziz-yildirimdan-ali-koca-aday-dersen-aday-cikar-hic-kimse-cikmazsa-ben-adayim-1072790656.html
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Aday dersen aday çıkar, hiç kimse çıkmazsa ben adayım
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Aday dersen aday çıkar, hiç kimse çıkmazsa ben adayım
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Aday dersen, aday çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım." dedi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T14:31+0300
2023-06-23T14:31+0300
2023-06-23T14:31+0300
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aziz yıldırım, fenerbahçe, ali koç
aziz yıldırım, fenerbahçe, ali koç
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Aday dersen aday çıkar, hiç kimse çıkmazsa ben adayım
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Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Aday dersen, aday çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım." dedi.