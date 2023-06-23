Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Aday dersen aday çıkar, hiç kimse çıkmazsa ben adayım

© AA Fenerbahçe'de en uzun süre başkanlık yapan isim ise Aziz Yıldırım oldu. © AA

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Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Aday dersen, aday çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım." dedi.