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AK Parti'den 'yerel seçim' kararı: İstanbul ve Ankara için harekete geçti
AK Parti'den 'yerel seçim' kararı: İstanbul ve Ankara için harekete geçti
AK Parti seçmen memnuniyeti çalışması başlattı. Buna göre, Ankara ve İstanbul'dan başlayan ve 4 faktörün altında yatan 50'den fazla parametrenin yer aldığı... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T07:16+0300
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AK Parti, kendisine oy vermeyen vatandaşın oy vermeme sebebini araştırıyor. Analiz sonuçlarının bayramdan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a strateji toplantısında rapor olarak sunulması bekleniyor. Sabah'ın haberine göre, araştırma kapsamında İstanbul'un farklı bölgelerinde belirlenen 20 bin seçmenin tek tek kapısı çalınacak. Yapılacak araştırmaya ilişkin parti kurmayları, "Vatandaş ne istiyor, ne istemiyorsa bakacağız" dedi. Sorular yöneltiliyorVatandaşlara bizzat ulaşarak 14-28 Mayıs seçimlerinde tercihini neden başka partilerden yana kullandığının sebepleri araştırılıyor. Çalışmada seçmene, "Oyunuzu ve gönlünüzü kazanmak için ne yapmamızı istiyorsunuz? Oyunuzu neden AK Parti'ye vermediniz? Eksik bulduğunuz nedir? Daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Yerel seçimlerde AK Parti'ye oy vermek için neyi görmek ister, neyin olmasını beklersiniz?" gibi sorular yöneltiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230621/cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-16li-masa-da-yetmez-daha-da-artirman-lazim-1072693202.html
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ak parti, çalışma, yerel seçim
ak parti, çalışma, yerel seçim

AK Parti'den 'yerel seçim' kararı: İstanbul ve Ankara için harekete geçti

07:16 23.06.2023 (güncellendi: 07:17 23.06.2023)
© AA / Binnur Ege Gürün KoçakAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
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AK Parti seçmen memnuniyeti çalışması başlattı. Buna göre, Ankara ve İstanbul'dan başlayan ve 4 faktörün altında yatan 50'den fazla parametrenin yer aldığı kilit sorular vatandaşa soruluyor
AK Parti, kendisine oy vermeyen vatandaşın oy vermeme sebebini araştırıyor. Analiz sonuçlarının bayramdan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a strateji toplantısında rapor olarak sunulması bekleniyor.
Sabah'ın haberine göre, araştırma kapsamında İstanbul'un farklı bölgelerinde belirlenen 20 bin seçmenin tek tek kapısı çalınacak. Yapılacak araştırmaya ilişkin parti kurmayları, "Vatandaş ne istiyor, ne istemiyorsa bakacağız" dedi.

Sorular yöneltiliyor

Vatandaşlara bizzat ulaşarak 14-28 Mayıs seçimlerinde tercihini neden başka partilerden yana kullandığının sebepleri araştırılıyor. Çalışmada seçmene, "Oyunuzu ve gönlünüzü kazanmak için ne yapmamızı istiyorsunuz? Oyunuzu neden AK Parti'ye vermediniz? Eksik bulduğunuz nedir? Daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Yerel seçimlerde AK Parti'ye oy vermek için neyi görmek ister, neyin olmasını beklersiniz?" gibi sorular yöneltiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
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