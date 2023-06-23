https://sputniknews.com.tr/20230623/ak-partiden-yerel-secim-karari-istanbul-ve-ankara-icin-harekete-gecti-1072775516.html
AK Parti'den 'yerel seçim' kararı: İstanbul ve Ankara için harekete geçti
AK Parti'den 'yerel seçim' kararı: İstanbul ve Ankara için harekete geçti
AK Parti seçmen memnuniyeti çalışması başlattı. Buna göre, Ankara ve İstanbul'dan başlayan ve 4 faktörün altında yatan 50'den fazla parametrenin yer aldığı... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T07:16+0300
2023-06-23T07:16+0300
2023-06-23T07:17+0300
politika
ak parti
çalışma
yerel seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072775359_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_6c62f7e0cdd18fabbca8d7de7782cf4b.jpg
AK Parti, kendisine oy vermeyen vatandaşın oy vermeme sebebini araştırıyor. Analiz sonuçlarının bayramdan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a strateji toplantısında rapor olarak sunulması bekleniyor. Sabah'ın haberine göre, araştırma kapsamında İstanbul'un farklı bölgelerinde belirlenen 20 bin seçmenin tek tek kapısı çalınacak. Yapılacak araştırmaya ilişkin parti kurmayları, "Vatandaş ne istiyor, ne istemiyorsa bakacağız" dedi. Sorular yöneltiliyorVatandaşlara bizzat ulaşarak 14-28 Mayıs seçimlerinde tercihini neden başka partilerden yana kullandığının sebepleri araştırılıyor. Çalışmada seçmene, "Oyunuzu ve gönlünüzü kazanmak için ne yapmamızı istiyorsunuz? Oyunuzu neden AK Parti'ye vermediniz? Eksik bulduğunuz nedir? Daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Yerel seçimlerde AK Parti'ye oy vermek için neyi görmek ister, neyin olmasını beklersiniz?" gibi sorular yöneltiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230621/cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-16li-masa-da-yetmez-daha-da-artirman-lazim-1072693202.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072775359_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_451ed8608b361ec0c9ea4b8cb1070cb3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, çalışma, yerel seçim
ak parti, çalışma, yerel seçim
AK Parti'den 'yerel seçim' kararı: İstanbul ve Ankara için harekete geçti
07:16 23.06.2023 (güncellendi: 07:17 23.06.2023) Abone ol
AK Parti seçmen memnuniyeti çalışması başlattı. Buna göre, Ankara ve İstanbul'dan başlayan ve 4 faktörün altında yatan 50'den fazla parametrenin yer aldığı kilit sorular vatandaşa soruluyor
AK Parti, kendisine oy vermeyen vatandaşın oy vermeme sebebini araştırıyor. Analiz sonuçlarının bayramdan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a strateji toplantısında rapor olarak sunulması bekleniyor.
Sabah'ın haberine göre, araştırma kapsamında İstanbul'un farklı bölgelerinde belirlenen 20 bin seçmenin tek tek kapısı çalınacak. Yapılacak araştırmaya ilişkin parti kurmayları, "Vatandaş ne istiyor, ne istemiyorsa bakacağız" dedi.
Sorular yöneltiliyor
Vatandaşlara bizzat ulaşarak 14-28 Mayıs seçimlerinde tercihini neden başka partilerden yana kullandığının sebepleri araştırılıyor. Çalışmada seçmene, "Oyunuzu ve gönlünüzü kazanmak için ne yapmamızı istiyorsunuz? Oyunuzu neden AK Parti'ye vermediniz? Eksik bulduğunuz nedir? Daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Yerel seçimlerde AK Parti'ye oy vermek için neyi görmek ister, neyin olmasını beklersiniz?" gibi sorular yöneltiliyor.