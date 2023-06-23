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https://sputniknews.com.tr/20230623/adanada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1072800409.html
Adana'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Adana'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Adana'nın Çukurova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale helikopterler ve uçak desteğiyle sürüyor. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T18:29+0300
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Adana'nın Merkez Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'nde orman kulesi Aktepe mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, uçak ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışması sürüyor.Öte yandan çevredekiler de ellerindeki sopalarla yangını söndürmeye çalışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230623/marmariste-orman-yangini-basladi-1072795077.html
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adana, orman yangını, müdahale
adana, orman yangını, müdahale

Adana'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

18:29 23.06.2023 (güncellendi: 18:50 23.06.2023)
© İHAAdana'nın Çukurova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın
Adana'nın Çukurova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© İHA
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Adana'nın Çukurova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale helikopterler ve uçak desteğiyle sürüyor.
Adana'nın Merkez Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'nde orman kulesi Aktepe mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, uçak ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışması sürüyor.
Öte yandan çevredekiler de ellerindeki sopalarla yangını söndürmeye çalışıyor.
Marmaris'te orman yangını başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
YAŞAM
Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı
15:56
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