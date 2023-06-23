https://sputniknews.com.tr/20230623/adanada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1072800409.html

Adana'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Adana'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Adana'nın Çukurova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale helikopterler ve uçak desteğiyle sürüyor. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T18:29+0300

2023-06-23T18:29+0300

2023-06-23T18:50+0300

adana

orman yangını

müdahale

türkiye

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Adana'nın Merkez Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'nde orman kulesi Aktepe mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, uçak ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışması sürüyor.Öte yandan çevredekiler de ellerindeki sopalarla yangını söndürmeye çalışıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230623/marmariste-orman-yangini-basladi-1072795077.html

adana

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