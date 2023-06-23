https://sputniknews.com.tr/20230623/abdli-senatorler-ukraynaya-yapilacak-olasi-nukleer-saldiri-natoya-yonelik-saldiri-sayilsin-1072778186.html

ABD'li senatörler: Ukrayna'ya yapılacak olası nükleer saldırı, NATO'ya yönelik saldırı sayılsın

ABD'li senatörler: Ukrayna'ya yapılacak olası nükleer saldırı, NATO'ya yönelik saldırı sayılsın

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Richard Blumenthal, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenleyeceği olası nükleer saldırının NATO'ya yönelik... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T10:20+0300

2023-06-23T10:20+0300

2023-06-23T10:21+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

nato

ukrayna

lindsey graham

richard blumenthal

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Graham ve Blumenthal, düzenledikleri basın toplantısıyla ABD Senatosu'na sundukları tasarıyı anlattı.Senato'yu Rusya veya Belarus'un Ukrayna'da olası taktik nükleer silah kullanımını NATO'ya yönelik saldırıya eşit tutma çağrısı yaptıklarını kaydeden Graham, "Eğer Rusya veya Belarus, karşı saldırıyı durdurmak ya da Ukrayna halkının iradesini kırmak için Ukrayna'da bir nükleer düzeneği patlatırsa, bu saldırı, NATO yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilmelidir" dedi.'Moskova'ya 5. madde ve NATO'yla savaş mesajı verilecek'Graham, tasarının kabulü halinde, nükleer silahla yapılacak bir saldırının NATO'nun Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesinin devreye girmesi de dahil NATO'yla savaşa yol açacağı mesajının Moskova'ya verileceğini belirtti.Twitter hesabından da bir açıklama yapan Graham, tasarıda, Rus taktik nükleer silahının Belarus topraklarına konuşlandırılmasının Ukrayna ve NATO ülkeleri için tehdit oluşturduğunun kabul edilmesini de önerdiklerini ifade etti.Mayıs sonunda ABD dış politikasının duayeni olarak kabul edilen Henry Kissinger, Avrupa'nın güvenliği için Ukrayna'yı NATO'ya alma çağrısı yapmıştı.Kissinger'ın açıklamalarına yanıt veren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO'nun Rusya'ya karşı halihazırda hibrit savaş yürüttüğüne dikkat çekerek Rusya'nın NATO üyesi Ukrayna'ya karşılık vermesiyle Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesinin devreye gireceğine işaret etmişti.Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesine göre NATO üyeleri, kendilerinden birine yapılan saldırıyı hepsine yapılmış saldırı olarak değerlendirecek.

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abd, rusya, nato, ukrayna, lindsey graham, richard blumenthal