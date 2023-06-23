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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230623/abdli-senatorler-ukraynaya-yapilacak-olasi-nukleer-saldiri-natoya-yonelik-saldiri-sayilsin-1072778186.html
ABD'li senatörler: Ukrayna'ya yapılacak olası nükleer saldırı, NATO'ya yönelik saldırı sayılsın
ABD'li senatörler: Ukrayna'ya yapılacak olası nükleer saldırı, NATO'ya yönelik saldırı sayılsın
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Richard Blumenthal, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenleyeceği olası nükleer saldırının NATO'ya yönelik... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T10:20+0300
2023-06-23T10:21+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
nato
ukrayna
lindsey graham
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Graham ve Blumenthal, düzenledikleri basın toplantısıyla ABD Senatosu'na sundukları tasarıyı anlattı.Senato'yu Rusya veya Belarus'un Ukrayna'da olası taktik nükleer silah kullanımını NATO'ya yönelik saldırıya eşit tutma çağrısı yaptıklarını kaydeden Graham, "Eğer Rusya veya Belarus, karşı saldırıyı durdurmak ya da Ukrayna halkının iradesini kırmak için Ukrayna'da bir nükleer düzeneği patlatırsa, bu saldırı, NATO yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilmelidir" dedi.'Moskova'ya 5. madde ve NATO'yla savaş mesajı verilecek'Graham, tasarının kabulü halinde, nükleer silahla yapılacak bir saldırının NATO'nun Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesinin devreye girmesi de dahil NATO'yla savaşa yol açacağı mesajının Moskova'ya verileceğini belirtti.Twitter hesabından da bir açıklama yapan Graham, tasarıda, Rus taktik nükleer silahının Belarus topraklarına konuşlandırılmasının Ukrayna ve NATO ülkeleri için tehdit oluşturduğunun kabul edilmesini de önerdiklerini ifade etti.Mayıs sonunda ABD dış politikasının duayeni olarak kabul edilen Henry Kissinger, Avrupa'nın güvenliği için Ukrayna'yı NATO'ya alma çağrısı yapmıştı.Kissinger'ın açıklamalarına yanıt veren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO'nun Rusya'ya karşı halihazırda hibrit savaş yürüttüğüne dikkat çekerek Rusya'nın NATO üyesi Ukrayna'ya karşılık vermesiyle Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesinin devreye gireceğine işaret etmişti.Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesine göre NATO üyeleri, kendilerinden birine yapılan saldırıyı hepsine yapılmış saldırı olarak değerlendirecek.
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abd, rusya, nato, ukrayna, lindsey graham, richard blumenthal
abd, rusya, nato, ukrayna, lindsey graham, richard blumenthal

ABD'li senatörler: Ukrayna'ya yapılacak olası nükleer saldırı, NATO'ya yönelik saldırı sayılsın

10:20 23.06.2023 (güncellendi: 10:21 23.06.2023)
© AFP 2023 / VALERIA MONGELLITürkiye- NATO
Türkiye- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AFP 2023 / VALERIA MONGELLI
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ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Richard Blumenthal, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenleyeceği olası nükleer saldırının NATO'ya yönelik bir saldırı olarak kabul edilmesini öngören tasarı sundu.
Graham ve Blumenthal, düzenledikleri basın toplantısıyla ABD Senatosu'na sundukları tasarıyı anlattı.

Senato'yu Rusya veya Belarus'un Ukrayna'da olası taktik nükleer silah kullanımını NATO'ya yönelik saldırıya eşit tutma çağrısı yaptıklarını kaydeden Graham, "Eğer Rusya veya Belarus, karşı saldırıyı durdurmak ya da Ukrayna halkının iradesini kırmak için Ukrayna'da bir nükleer düzeneği patlatırsa, bu saldırı, NATO yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilmelidir" dedi.

'Moskova'ya 5. madde ve NATO'yla savaş mesajı verilecek'

Graham, tasarının kabulü halinde, nükleer silahla yapılacak bir saldırının NATO'nun Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesinin devreye girmesi de dahil NATO'yla savaşa yol açacağı mesajının Moskova'ya verileceğini belirtti.

Twitter hesabından da bir açıklama yapan Graham, tasarıda, Rus taktik nükleer silahının Belarus topraklarına konuşlandırılmasının Ukrayna ve NATO ülkeleri için tehdit oluşturduğunun kabul edilmesini de önerdiklerini ifade etti.

Mayıs sonunda ABD dış politikasının duayeni olarak kabul edilen Henry Kissinger, Avrupa'nın güvenliği için Ukrayna'yı NATO'ya alma çağrısı yapmıştı.

Kissinger'ın açıklamalarına yanıt veren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO'nun Rusya'ya karşı halihazırda hibrit savaş yürüttüğüne dikkat çekerek Rusya'nın NATO üyesi Ukrayna'ya karşılık vermesiyle Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesinin devreye gireceğine işaret etmişti.

Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesine göre NATO üyeleri, kendilerinden birine yapılan saldırıyı hepsine yapılmış saldırı olarak değerlendirecek.
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