https://sputniknews.com.tr/20230623/abdli-cip-ureticisi-micron-hindistana-yatirim-yapacak-1072773825.html
ABD'li çip üreticisi Micron, Hindistan'a yatırım yapacak
ABD'li çip üreticisi Micron, Hindistan'a yatırım yapacak
ABD'li mikroçip üreticisi Micron Technologies, Hindistan'da yeni bir yarı iletken montaj ve test tesisi inşa etmek için 825 milyon dolara kadar yatırım... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T05:20+0300
2023-06-23T05:20+0300
2023-06-23T05:20+0300
dünya
micron
hindistan
abd
çip
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071423646_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_c05d9696e43f90cf16662d1084f0ccec.jpg
Micron'dan yapılan açıklamada, şirketin Hindistan'ın Gujarat şehrinde yeni bir montaj ve test tesisi kurmayı planladığı bildirildi.Açıklamada, Micron'un yeni tesisinin yerel ve uluslararası pazarlardan gelen talebi karşılayacağı, Gujarat'taki yeni montaj ve test tesisinin aşamalı inşaatının bu yıl başlamasının beklendiği ifade edildi.Tesisin ilk aşamasının 2024'ün sonlarında faaliyete geçmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, küresel talep eğilimleri doğrultusunda zaman içinde kapasitenin kademeli olarak artırılacağı aktarıldı.Açıklamada, yatırım tutarının 825 milyon dolara varacağı vurgulanarak, Hindistan hükümeti ve Gujarat eyaletinin desteğiyle tesise yapılacak toplam yatırımın 2.75 milyar doları bulacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230524/abdden-cinin-micron-yasagina-tepki-1071485076.html
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071423646_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_9aea3ba86c7215ddd1e684e1acac3e4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
micron, hindistan, abd, çip
micron, hindistan, abd, çip
ABD'li çip üreticisi Micron, Hindistan'a yatırım yapacak
Abone ol
ABD'li mikroçip üreticisi Micron Technologies, Hindistan'da yeni bir yarı iletken montaj ve test tesisi inşa etmek için 825 milyon dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu.
Micron'dan yapılan açıklamada, şirketin Hindistan'ın Gujarat şehrinde yeni bir montaj ve test tesisi kurmayı planladığı bildirildi.
Açıklamada, Micron'un yeni tesisinin yerel ve uluslararası pazarlardan gelen talebi karşılayacağı, Gujarat'taki yeni montaj ve test tesisinin aşamalı inşaatının bu yıl başlamasının beklendiği ifade edildi.
Tesisin ilk aşamasının 2024'ün sonlarında faaliyete geçmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, küresel talep eğilimleri doğrultusunda zaman içinde kapasitenin kademeli olarak artırılacağı aktarıldı.
Açıklamada, yatırım tutarının 825 milyon dolara varacağı vurgulanarak, Hindistan hükümeti ve Gujarat eyaletinin desteğiyle tesise yapılacak toplam yatırımın 2.75 milyar doları bulacağı kaydedildi.