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https://sputniknews.com.tr/20230623/abdli-cip-ureticisi-micron-hindistana-yatirim-yapacak-1072773825.html
ABD'li çip üreticisi Micron, Hindistan'a yatırım yapacak
ABD'li çip üreticisi Micron, Hindistan'a yatırım yapacak
ABD'li mikroçip üreticisi Micron Technologies, Hindistan'da yeni bir yarı iletken montaj ve test tesisi inşa etmek için 825 milyon dolara kadar yatırım... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T05:20+0300
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dünya
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Micron'dan yapılan açıklamada, şirketin Hindistan'ın Gujarat şehrinde yeni bir montaj ve test tesisi kurmayı planladığı bildirildi.Açıklamada, Micron'un yeni tesisinin yerel ve uluslararası pazarlardan gelen talebi karşılayacağı, Gujarat'taki yeni montaj ve test tesisinin aşamalı inşaatının bu yıl başlamasının beklendiği ifade edildi.Tesisin ilk aşamasının 2024'ün sonlarında faaliyete geçmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, küresel talep eğilimleri doğrultusunda zaman içinde kapasitenin kademeli olarak artırılacağı aktarıldı.Açıklamada, yatırım tutarının 825 milyon dolara varacağı vurgulanarak, Hindistan hükümeti ve Gujarat eyaletinin desteğiyle tesise yapılacak toplam yatırımın 2.75 milyar doları bulacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230524/abdden-cinin-micron-yasagina-tepki-1071485076.html
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micron, hindistan, abd, çip
micron, hindistan, abd, çip

ABD'li çip üreticisi Micron, Hindistan'a yatırım yapacak

05:20 23.06.2023
© AP Photo / Paul SakumaMicron
Micron - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
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ABD'li mikroçip üreticisi Micron Technologies, Hindistan'da yeni bir yarı iletken montaj ve test tesisi inşa etmek için 825 milyon dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu.
Micron'dan yapılan açıklamada, şirketin Hindistan'ın Gujarat şehrinde yeni bir montaj ve test tesisi kurmayı planladığı bildirildi.
Açıklamada, Micron'un yeni tesisinin yerel ve uluslararası pazarlardan gelen talebi karşılayacağı, Gujarat'taki yeni montaj ve test tesisinin aşamalı inşaatının bu yıl başlamasının beklendiği ifade edildi.
Tesisin ilk aşamasının 2024'ün sonlarında faaliyete geçmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, küresel talep eğilimleri doğrultusunda zaman içinde kapasitenin kademeli olarak artırılacağı aktarıldı.
Açıklamada, yatırım tutarının 825 milyon dolara varacağı vurgulanarak, Hindistan hükümeti ve Gujarat eyaletinin desteğiyle tesise yapılacak toplam yatırımın 2.75 milyar doları bulacağı kaydedildi.
Karine Jean-Pierre - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
DÜNYA
ABD'den Çin'in Micron yasağına tepki
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