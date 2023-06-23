https://sputniknews.com.tr/20230623/abdde-zehirli-yosunlar-yuzlerce-balina-ve-deniz-aslaninin-olumune-neden-oldu-1072772076.html

ABD'de zehirli yosunlar, yüzlerce balina ve deniz aslanının ölümüne neden oldu

ABD'de zehirli yosunlar, yüzlerce balina ve deniz aslanının ölümüne neden oldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güney sahillerinde ortaya çıkan zehirli yosunlar, yüzlerce balina ve deniz aslanının ölümüne yol açtı. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T01:20+0300

2023-06-23T01:20+0300

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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) verilerine göre, haziran ayında Kaliforniya'nın güney sahillerinde 1000'den fazla deniz hayvanı öldü ya da hastalandı.Bu durumun nedeninin bölgede ortaya çıkan zehirli yosunlar olduğuna işaret eden uzmanlar, bu yüzden yüzlerce deniz aslanı ve balinanın öldüğünü belirtti.Zehirli yosunların mevsimsel olduğunu kaydeden uzmanlar, iklim değişikliğinin bu sorunu büyütebileceği uyarısında bulundu.Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde biyolojik bilimler alanında çalışan akademisyen David Caron, "Birçok kişinin sahilde yürürken hasta ya da ölü hayvanlara rastladığını duyuyorum" ifadesini kullandı.Yosunların ürettiği "domoik asitin" hayvanlar arasında besin zinciri yoluyla yayıldığını belirten Caron, kabuklu deniz hayvanları ve bazı balıkların bu zehri tükettiğini ardından da bu hayvanları yiyen deniz aslanı, balina ve deniz kuşları gibi türlerin zehirlendiğini aktardı.Caron, hayvanları koruma ekiplerinin hasta hayvanlara ellerinden geldikçe müdahale ettiğini sözlerine ekledi.NOAA verilerine göre, söz konusu durumdan en çok Santa Barbara ve Ventura sahilleri etkilendi.

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