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https://sputniknews.com.tr/20230623/abdde-769-bin-emeklinin-kisisel-verileri-ele-gecirildi-1072772878.html
ABD'de 769 bin emeklinin kişisel verileri ele geçirildi
ABD'de 769 bin emeklinin kişisel verileri ele geçirildi
ABD'nin Kaliforniya eyaleti yönetimine bağlı yerlerden emekli olan 769 bin kişinin kişisel verileri çalındı. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
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2023-06-23T02:20+0300
dünya
kaliforniya
abd
emekli
siber saldırı
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KaliforniyaKamu Çalışanları Emeklilik Sistemi'nden yapılan açıklamaya göre, haziranda dosya aktarım aracı olan MOVEit Transfer'deki bir açıktan faydalanılarak yapılan siber saldırıdan birçok kişi ve kurumun etkilendiği anımsatıldı.Söz konusu siber saldırıda, sistemin 769 bin üyesinin kişisel verileri ele geçirildi. Bunların arasında, ad-soyad, doğum tarihi, sosyal güvenlik numaraları ve aile üyelerinin adları gibi bilgiler yer alıyor.Bu arada, kişisel verileri çalınan kişiler konuyla ilgili bilgilendirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230616/abdde-milyonlarca-kisinin-kimlik-bilgileri-siber-saldirida-calindi-1072562489.html
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kaliforniya, abd, emekli, siber saldırı
kaliforniya, abd, emekli, siber saldırı

ABD'de 769 bin emeklinin kişisel verileri ele geçirildi

02:20 23.06.2023
© AA / Siber Saldırı
Siber Saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA /
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ABD'nin Kaliforniya eyaleti yönetimine bağlı yerlerden emekli olan 769 bin kişinin kişisel verileri çalındı.
KaliforniyaKamu Çalışanları Emeklilik Sistemi'nden yapılan açıklamaya göre, haziranda dosya aktarım aracı olan MOVEit Transfer'deki bir açıktan faydalanılarak yapılan siber saldırıdan birçok kişi ve kurumun etkilendiği anımsatıldı.
Söz konusu siber saldırıda, sistemin 769 bin üyesinin kişisel verileri ele geçirildi. Bunların arasında, ad-soyad, doğum tarihi, sosyal güvenlik numaraları ve aile üyelerinin adları gibi bilgiler yer alıyor.
Bu arada, kişisel verileri çalınan kişiler konuyla ilgili bilgilendirildi.
Hacker grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
DÜNYA
ABD'de milyonlarca kişinin kimlik bilgileri siber saldırıda çalındı
16 Haziran , 22:35
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