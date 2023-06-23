https://sputniknews.com.tr/20230623/abdde-769-bin-emeklinin-kisisel-verileri-ele-gecirildi-1072772878.html
ABD'de 769 bin emeklinin kişisel verileri ele geçirildi
ABD'de 769 bin emeklinin kişisel verileri ele geçirildi
ABD'nin Kaliforniya eyaleti yönetimine bağlı yerlerden emekli olan 769 bin kişinin kişisel verileri çalındı. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T02:20+0300
2023-06-23T02:20+0300
2023-06-23T02:20+0300
dünya
kaliforniya
abd
emekli
siber saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102849/66/1028496685_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_924723967ac8a16c77c316642bbc816a.jpg
KaliforniyaKamu Çalışanları Emeklilik Sistemi'nden yapılan açıklamaya göre, haziranda dosya aktarım aracı olan MOVEit Transfer'deki bir açıktan faydalanılarak yapılan siber saldırıdan birçok kişi ve kurumun etkilendiği anımsatıldı.Söz konusu siber saldırıda, sistemin 769 bin üyesinin kişisel verileri ele geçirildi. Bunların arasında, ad-soyad, doğum tarihi, sosyal güvenlik numaraları ve aile üyelerinin adları gibi bilgiler yer alıyor.Bu arada, kişisel verileri çalınan kişiler konuyla ilgili bilgilendirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230616/abdde-milyonlarca-kisinin-kimlik-bilgileri-siber-saldirida-calindi-1072562489.html
kaliforniya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102849/66/1028496685_352:0:2485:1600_1920x0_80_0_0_b2c37bf428aa87bfe2cb74c84df3753d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kaliforniya, abd, emekli, siber saldırı
kaliforniya, abd, emekli, siber saldırı
ABD'de 769 bin emeklinin kişisel verileri ele geçirildi
Abone ol
ABD'nin Kaliforniya eyaleti yönetimine bağlı yerlerden emekli olan 769 bin kişinin kişisel verileri çalındı.
KaliforniyaKamu Çalışanları Emeklilik Sistemi'nden yapılan açıklamaya göre, haziranda dosya aktarım aracı olan MOVEit Transfer'deki bir açıktan faydalanılarak yapılan siber saldırıdan birçok kişi ve kurumun etkilendiği anımsatıldı.
Söz konusu siber saldırıda, sistemin 769 bin üyesinin kişisel verileri ele geçirildi. Bunların arasında, ad-soyad, doğum tarihi, sosyal güvenlik numaraları ve aile üyelerinin adları gibi bilgiler yer alıyor.
Bu arada, kişisel verileri çalınan kişiler konuyla ilgili bilgilendirildi.