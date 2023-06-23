https://sputniknews.com.tr/20230623/abdde-769-bin-emeklinin-kisisel-verileri-ele-gecirildi-1072772878.html

ABD'de 769 bin emeklinin kişisel verileri ele geçirildi

ABD'de 769 bin emeklinin kişisel verileri ele geçirildi

ABD'nin Kaliforniya eyaleti yönetimine bağlı yerlerden emekli olan 769 bin kişinin kişisel verileri çalındı. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T02:20+0300

2023-06-23T02:20+0300

2023-06-23T02:20+0300

dünya

kaliforniya

abd

emekli

siber saldırı

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KaliforniyaKamu Çalışanları Emeklilik Sistemi'nden yapılan açıklamaya göre, haziranda dosya aktarım aracı olan MOVEit Transfer'deki bir açıktan faydalanılarak yapılan siber saldırıdan birçok kişi ve kurumun etkilendiği anımsatıldı.Söz konusu siber saldırıda, sistemin 769 bin üyesinin kişisel verileri ele geçirildi. Bunların arasında, ad-soyad, doğum tarihi, sosyal güvenlik numaraları ve aile üyelerinin adları gibi bilgiler yer alıyor.Bu arada, kişisel verileri çalınan kişiler konuyla ilgili bilgilendirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230616/abdde-milyonlarca-kisinin-kimlik-bilgileri-siber-saldirida-calindi-1072562489.html

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kaliforniya, abd, emekli, siber saldırı