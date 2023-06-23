https://sputniknews.com.tr/20230623/abd-nufusunun-yas-ortalamasi-hizla-yukseliyor-1072771488.html
ABD nüfusunun yaş ortalaması hızla yükseliyor
ABD nüfusunun yaş ortalaması hızla yükseliyor
ABD Nüfus Sayım Bürosu (Censuz Bureau) verilerine göre, ülke nüfusunun yaş ortalaması tarihteki en yüksek seviyeye çıktı. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T00:08+0300
2023-06-23T00:08+0300
2023-06-23T00:08+0300
yaşam
abd
nüfus
yaşlı nüfus
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ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun yeni açıkladığı istatistikler, ABD'lilerin yaş ortalamasının 38'in üzerine çıktığını, bu rakamın 1980'de 30 olduğunu ortaya koydu.Temmuz 2022'ye kadar olan dönemi kapsayan veriler, ABD nüfusunun giderek yaşlandığını ve ülkedekilerin daha az çocuk sahibi olduğunu gösterdi.Verilere göre, yaş ortalaması en yüksek eyaletler Maine (44.8) ve New Hampshire (43.3), en düşük eyaletler ise ülkedeki en çok doğurganlık oranına sahip Utah (31.9) ve Teksas (35.) oldu.Ülkedeki Asyalıların nüfusu 2021- 2022'de yüzde 2.4, Hispaniklerin yüzde 1.7, siyahilerin yüzde 0.9 ve beyazların yüzde 0.1 arttı. Kızılderili nüfusunda da yüzde 1.3 artış yaşandı.Nüfusun giderek yaşlandığı ABD'de, doğum oranları Kovid-19 salgınıyla birlikte hızla düşerken, salgın döneminde, nüfus artışında etkili olan göçmen sayısında da azalma olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230622/anket-abd-halkinin-yuzde-60i-trumpa-yonelik-suclamalara-inanmiyor-1072747664.html
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abd, nüfus, yaşlı nüfus
ABD nüfusunun yaş ortalaması hızla yükseliyor
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ABD Nüfus Sayım Bürosu (Censuz Bureau) verilerine göre, ülke nüfusunun yaş ortalaması tarihteki en yüksek seviyeye çıktı.
ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun yeni açıkladığı istatistikler, ABD'lilerin yaş ortalamasının 38'in üzerine çıktığını, bu rakamın 1980'de 30 olduğunu ortaya koydu.
Temmuz 2022'ye kadar olan dönemi kapsayan veriler, ABD nüfusunun giderek yaşlandığını ve ülkedekilerin daha az çocuk sahibi olduğunu gösterdi.
Verilere göre, yaş ortalaması en yüksek eyaletler Maine (44.8) ve New Hampshire (43.3), en düşük eyaletler ise ülkedeki en çok doğurganlık oranına sahip Utah (31.9) ve Teksas (35.) oldu.
Ülkedeki Asyalıların nüfusu 2021- 2022'de yüzde 2.4, Hispaniklerin yüzde 1.7, siyahilerin yüzde 0.9 ve beyazların yüzde 0.1 arttı. Kızılderili nüfusunda da yüzde 1.3 artış yaşandı.
Nüfusun giderek yaşlandığı ABD'de, doğum oranları Kovid-19 salgınıyla birlikte hızla düşerken, salgın döneminde, nüfus artışında etkili olan göçmen sayısında da azalma olmuştu.