https://sputniknews.com.tr/20230622/zelenskiy-ukraynaya-rusyadan-kitap-getirilmesini-yasakladi-1072763005.html
Zelenskiy, Ukrayna’ya Rusya’dan kitap getirilmesini yasakladı
Zelenskiy, Ukrayna’ya Rusya’dan kitap getirilmesini yasakladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile Belarus’ta basılan ve Rusya vatandaşlarının eserlerini içeren yayının ülkeye girişini yasaklayan tasarıya... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T20:25+0300
2023-06-22T20:25+0300
2023-06-22T20:25+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
kitap
rusya
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Ukrayna lideri Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’nın, yayın ürünlerinin girişine ve dağıtımına kısıtlamalar getiren bazı yasalara değişiklik yapılmasına ilişkin tasarıyı imzaladım” diye yazdı.Tasarı metninin, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine başvurusu bağlamında, azınlıkların haklarını korumaya ilişkin bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesini etkileyip etkilemediğinin incelenmesi için AB kurumlarına gönderildiğini belirten Zelenskiy, Ukrayna parlamentosunun kabul ettiği ve Rusya ile Belarus’tan yayın ürünlerinin ithalatını yasaklayan tasarının veto edilmesine destek verdi. Ukrayna lideri, bu tasarının, Ukrayna Anaysası’na aykırı olduğu ve AB ile NATO’nun duruşuna zıt olduğunu anlattı.Venedik Komisyonu, 13 Haziran’da Ukrayna’ya, ulusal azınlıklar, medya ve eğitime ilişkin yasalarda yer alan ve özellik azınlık dillerle ilgili olan hükümlerin bir kısmını gözden geçirmeyi önermişti. Ulusal azınlıklarla ilgili normatif düzenlemelerin kabul edilmesi, Avrupa Komisyonu'nun AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasına ilişkin tavsiyelerinde Ukrayna'nın önüne koyduğu yedi şarttan biri.Ukrayna parlamentosu geçen yıl, Rusya’dan kitapların ülkeye girişini ve ülkede dağıtımını yasaklayan tasarıyı kabul etmişti.
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vladimir zelenskiy, kitap, rusya
vladimir zelenskiy, kitap, rusya
Zelenskiy, Ukrayna’ya Rusya’dan kitap getirilmesini yasakladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile Belarus’ta basılan ve Rusya vatandaşlarının eserlerini içeren yayının ülkeye girişini yasaklayan tasarıya imza attı. Tasarı daha önce Ukrayna parlamentosu tarafından kabul edildi.
Ukrayna lideri Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’nın, yayın ürünlerinin girişine ve dağıtımına kısıtlamalar getiren bazı yasalara değişiklik yapılmasına ilişkin tasarıyı imzaladım” diye yazdı.
Tasarı metninin, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine başvurusu bağlamında, azınlıkların haklarını korumaya ilişkin bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesini etkileyip etkilemediğinin incelenmesi için AB kurumlarına gönderildiğini belirten Zelenskiy, Ukrayna parlamentosunun kabul ettiği ve Rusya ile Belarus’tan yayın ürünlerinin ithalatını yasaklayan tasarının veto edilmesine destek verdi. Ukrayna lideri, bu tasarının, Ukrayna Anaysası’na aykırı olduğu ve AB ile NATO’nun duruşuna zıt olduğunu anlattı.
Venedik Komisyonu, 13 Haziran’da Ukrayna’ya, ulusal azınlıklar, medya ve eğitime ilişkin yasalarda yer alan ve özellik azınlık dillerle ilgili olan hükümlerin bir kısmını gözden geçirmeyi önermişti. Ulusal azınlıklarla ilgili normatif düzenlemelerin kabul edilmesi, Avrupa Komisyonu'nun AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasına ilişkin tavsiyelerinde Ukrayna'nın önüne koyduğu yedi şarttan biri.
Ukrayna parlamentosu geçen yıl, Rusya’dan kitapların ülkeye girişini ve ülkede dağıtımını yasaklayan tasarıyı kabul etmişti.