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https://sputniknews.com.tr/20230622/yabani-ot-yiyen-cocugun-bagirsagi-delindi-1072738776.html
Yabani ot yiyen çocuğun bağırsağı delindi
Yabani ot yiyen çocuğun bağırsağı delindi
Van'ın Erciş ilçesinde yabani ot zehirlenmesine bağlı olarak bağırsağının iki yeri delinen 13 yaşındaki Ozan Delibaş, 4 saat süren ameliyatla sağlığına... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T12:20+0300
2023-06-22T12:20+0300
yaşam
bağırsak
van
zehirlenme
bitki
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Ortayayla Mahallesi'nde yaşayan 7. sınıf öğrencisi Ozan Delibaş, annesi Necibe ve ağabeyi Samet Delibaş ile bir hafta önce Meral mezrası mevkisine ot toplamaya gitti.Dağda ot topladığı sırada yediği yabani otlar nedeniyle bir süre sonra rahatsızlanan Delibaş, ailesi tarafından Erciş Devlet Hastanesine götürüldü.Buradaki müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edilen Delibaş'ın yapılan tetkiklerinde ot zehirlenmesine bağlı olarak bağırsağının iki yerinde delinme olduğu tespit edildi.Van YYÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri doktor Kemal Ayengin ve Cihan Etgül ile anestezi bölümünden doktor Hacı Yusuf Güneş tarafından ameliyata alınan Delibaş, 4 saat süren operasyonla hayata tutundu.'Bitkiler fazla tüketildiğinde sağlığa zarar verebilir'Dr. Cihan Etgül, yediği yabani ottan zehirlenen çocuğun hayati tehlikesinden dolayı Van'a sevk edildiğini söyledi.Delibaş'ın yapılan başarılı operasyonla yaşama tutunduğunu belirten Etgül, şunları kaydetti:"Yaptığımız tetkiklerde çocuğun bağırsağında ot zehirlenmesine bağlı delinmenin olduğunu tespit ettik ve acil ameliyata aldık. Bağırsağının iki yerinde delinmenin olduğunu gördük. Enfeksiyon değeri çok yüksekti. Delinmenin olduğu yerleri onardık. Dört saat süren ameliyat başarılı geçti. Serviste takibini yapıyoruz. Enfeksiyonu azaldı. Durumu gayet iyi. Hastamızı birkaç güne taburcu etmeyi planlıyoruz."Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden ise özellikle ilkbahar ve yaz aylarında piknik alanlarına ve araziye giden çocuklarda yabani ot zehirlenmelerinin görülebildiğini dile getirdi.Merkezlerine bir süre önce Erciş'ten bir çocuğun yabani ot zehirlenmesi şüphesiyle getirildiğini anlatan İliklerden, şöyle konuştu:"Her madde bir ilaç olarak kullanılabilir fakat fazla kullanımı zehir olup insana zarar verebiliyor. İlaç ve zehir arasındaki fark fazla ya da az dozda tüketilmesidir. Bitkiler faydalı olabilir ancak fazla tüketildiğinde sağlığa zarar verebiliyor. Bitki zehirlenmesiyle ilgili ülkemizde yapılan araştırmalarda, kırsal bölgelerde yaşayan 2-12 yaş arası çocukların önemli oranda etkilendiği biliniyor. Ailelerin yabani ot zehirlenmelerine karşı daha dikkatli olmaları gerekiyor. Zehirlenme şikayetiyle merkezimize getirilen ve ağır durumda olan kardeşimizi iyileştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."Tedavisi devam eden Delibaş da "Bilmediğiniz otları tüketmeyin. Çok zararlı. Yabani otları yerseniz benim gibi hastalanırsınız. Ameliyat edildim. Durumum iyi. Doktorlara çok teşekkür ederim." dedi.Baba Mehmet Şakir Delibaş ise çocuğunun hastanede yapılan müdahale sayesinde kurtulduğunu anlatarak, "Çocuğum yabani ot yediği için zehirlendi. Durumu çok kötüydü. İlçedeki hastaneye götürdük. Daha sonra buraya sevk edildik. Ameliyat edildi. Durumu iyi. Doktorlarımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
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bağırsak, van, zehirlenme, bitki
bağırsak, van, zehirlenme, bitki

Yabani ot yiyen çocuğun bağırsağı delindi

12:20 22.06.2023
© AAYabani ot yiyen çocuğun bağırsağı delindi
Yabani ot yiyen çocuğun bağırsağı delindi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AA
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Van'ın Erciş ilçesinde yabani ot zehirlenmesine bağlı olarak bağırsağının iki yeri delinen 13 yaşındaki Ozan Delibaş, 4 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.
Ortayayla Mahallesi'nde yaşayan 7. sınıf öğrencisi Ozan Delibaş, annesi Necibe ve ağabeyi Samet Delibaş ile bir hafta önce Meral mezrası mevkisine ot toplamaya gitti.
Dağda ot topladığı sırada yediği yabani otlar nedeniyle bir süre sonra rahatsızlanan Delibaş, ailesi tarafından Erciş Devlet Hastanesine götürüldü.
Buradaki müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edilen Delibaş'ın yapılan tetkiklerinde ot zehirlenmesine bağlı olarak bağırsağının iki yerinde delinme olduğu tespit edildi.
Van YYÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri doktor Kemal Ayengin ve Cihan Etgül ile anestezi bölümünden doktor Hacı Yusuf Güneş tarafından ameliyata alınan Delibaş, 4 saat süren operasyonla hayata tutundu.

'Bitkiler fazla tüketildiğinde sağlığa zarar verebilir'

Dr. Cihan Etgül, yediği yabani ottan zehirlenen çocuğun hayati tehlikesinden dolayı Van'a sevk edildiğini söyledi.
Delibaş'ın yapılan başarılı operasyonla yaşama tutunduğunu belirten Etgül, şunları kaydetti:
"Yaptığımız tetkiklerde çocuğun bağırsağında ot zehirlenmesine bağlı delinmenin olduğunu tespit ettik ve acil ameliyata aldık. Bağırsağının iki yerinde delinmenin olduğunu gördük. Enfeksiyon değeri çok yüksekti. Delinmenin olduğu yerleri onardık. Dört saat süren ameliyat başarılı geçti. Serviste takibini yapıyoruz. Enfeksiyonu azaldı. Durumu gayet iyi. Hastamızı birkaç güne taburcu etmeyi planlıyoruz."
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden ise özellikle ilkbahar ve yaz aylarında piknik alanlarına ve araziye giden çocuklarda yabani ot zehirlenmelerinin görülebildiğini dile getirdi.
Merkezlerine bir süre önce Erciş'ten bir çocuğun yabani ot zehirlenmesi şüphesiyle getirildiğini anlatan İliklerden, şöyle konuştu:
"Her madde bir ilaç olarak kullanılabilir fakat fazla kullanımı zehir olup insana zarar verebiliyor. İlaç ve zehir arasındaki fark fazla ya da az dozda tüketilmesidir. Bitkiler faydalı olabilir ancak fazla tüketildiğinde sağlığa zarar verebiliyor. Bitki zehirlenmesiyle ilgili ülkemizde yapılan araştırmalarda, kırsal bölgelerde yaşayan 2-12 yaş arası çocukların önemli oranda etkilendiği biliniyor. Ailelerin yabani ot zehirlenmelerine karşı daha dikkatli olmaları gerekiyor. Zehirlenme şikayetiyle merkezimize getirilen ve ağır durumda olan kardeşimizi iyileştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."
Tedavisi devam eden Delibaş da "Bilmediğiniz otları tüketmeyin. Çok zararlı. Yabani otları yerseniz benim gibi hastalanırsınız. Ameliyat edildim. Durumum iyi. Doktorlara çok teşekkür ederim." dedi.
Baba Mehmet Şakir Delibaş ise çocuğunun hastanede yapılan müdahale sayesinde kurtulduğunu anlatarak, "Çocuğum yabani ot yediği için zehirlendi. Durumu çok kötüydü. İlçedeki hastaneye götürdük. Daha sonra buraya sevk edildik. Ameliyat edildi. Durumu iyi. Doktorlarımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
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