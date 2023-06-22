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Venezüella hava sahasına giren uçağı düşürdü
Venezüella hava sahasına giren uçağı düşürdü
Venezüella ordusu, Meksika’dan kalkarak hava sahasına giren bir uçağı düşman olarak işaretlemesinin ardından düşürdü. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
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Venezüella açıklarındaki Hollanda’ya bağlı ada ülkesi Curaçao'ya gitmek üzere Meksika’nın güneyindeki Cozumel şehrinden kalkan bir uçak, Venezüella Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB) tarafından “düşman” olarak işaretlenmesinin ardından havada vurularak düşürüldü.FANB komutanı General Domingo Larez Hernandez yaptığı açıklamada, uçağın Venezüella hava sahasına giriş yaptıktan sonra radarda kaybolduğunu, tespit edilmemek için konum vericisini ve telsizini kapattığını belirterek, genelde kaçakçıların iniş yaptığı Kolombiya sınırındaki düzlüklere yönelmesi sonrası düşürüldüğünü ifade etti. General Hernandez ayrıca, uçağın uyuşturucu ve silah kaçakçılarına ait olduğuna ilişkin kanıtlara ulaştıklarını belirterek, vurulan uçakta kaç kişinin olduğuna dair ya da ölü ve yaralı sayısına dair bilgi paylaşmadı. Venezüella bu yıl hava sahasına yasa dışı giriş yapan 34 uçağı düşürürken, 2012 yılından bu yana Venezüella’nın düşürdüğü uçak sayısı 357’ye yükseldi.
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venezüella, meksika, uçak
venezüella, meksika, uçak

Venezüella hava sahasına giren uçağı düşürdü

00:17 22.06.2023
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW919781Venezüella hava sahasına giren uçağı düşürdü
Venezüella hava sahasına giren uçağı düşürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW919781
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Venezüella ordusu, Meksika’dan kalkarak hava sahasına giren bir uçağı düşman olarak işaretlemesinin ardından düşürdü.
Venezüella açıklarındaki Hollanda’ya bağlı ada ülkesi Curaçao'ya gitmek üzere Meksika’nın güneyindeki Cozumel şehrinden kalkan bir uçak, Venezüella Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB) tarafından “düşman” olarak işaretlenmesinin ardından havada vurularak düşürüldü.

FANB komutanı General Domingo Larez Hernandez yaptığı açıklamada, uçağın Venezüella hava sahasına giriş yaptıktan sonra radarda kaybolduğunu, tespit edilmemek için konum vericisini ve telsizini kapattığını belirterek, genelde kaçakçıların iniş yaptığı Kolombiya sınırındaki düzlüklere yönelmesi sonrası düşürüldüğünü ifade etti.


General Hernandez ayrıca, uçağın uyuşturucu ve silah kaçakçılarına ait olduğuna ilişkin kanıtlara ulaştıklarını belirterek, vurulan uçakta kaç kişinin olduğuna dair ya da ölü ve yaralı sayısına dair bilgi paylaşmadı.

Venezüella bu yıl hava sahasına yasa dışı giriş yapan 34 uçağı düşürürken, 2012 yılından bu yana Venezüella’nın düşürdüğü uçak sayısı 357’ye yükseldi.
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