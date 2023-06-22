https://sputniknews.com.tr/20230622/ukrayna-gucleri-zaporojye-bolgesinin-tokmak-kentine-saldirdi-1-sivil-oldu-1072765798.html
Ukrayna güçleri, Zaporojye bölgesinin Tokmak kentine saldırdı: 1 sivil öldü
Ukrayna güçleri, Zaporojye bölgesinin Tokmak kentine saldırdı: 1 sivil öldü
Zaporojye bölgesindeki acil durum birimleri, Ukrayna ordusunun bölgedeki Tokmak kentine saldırı düzenlediğini ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T21:54+0300
2023-06-22T21:54+0300
2023-06-22T21:54+0300
ukrayna krizi
zaporojye
rusya
ukrayna
saldırı
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Gazetecilere açıklama yapan Zaporojye Bölgesi yetkilileri, "Muhtemelen (ABD yapımı) HIMARS çok namlulu roketatar sistemiyle ateş açıldı. 9 katlı bir konutun temeli hasar aldı. 1 sivil hayatını kaybetti" dedi.Saldırının yerel saatle 17.45'te düzenlendiğini belirten yetkililer, Tokmak kentine havadan 3 füze fırlatıldığını, 2'sine hava savunma sistemleri sayesinde önleme yapıldığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230621/fsb-zaporojye-bolgesi-yetkililerine-yonelik-suikast-girisimini-engellendi-1072704682.html
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zaporojye, rusya, ukrayna, saldırı
zaporojye, rusya, ukrayna, saldırı
Ukrayna güçleri, Zaporojye bölgesinin Tokmak kentine saldırdı: 1 sivil öldü
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Zaporojye bölgesindeki acil durum birimleri, Ukrayna ordusunun bölgedeki Tokmak kentine saldırı düzenlediğini ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Gazetecilere açıklama yapan Zaporojye Bölgesi yetkilileri, "Muhtemelen (ABD yapımı) HIMARS çok namlulu roketatar sistemiyle ateş açıldı. 9 katlı bir konutun temeli hasar aldı. 1 sivil hayatını kaybetti" dedi.
Saldırının yerel saatle 17.45'te düzenlendiğini belirten yetkililer, Tokmak kentine havadan 3 füze fırlatıldığını, 2'sine hava savunma sistemleri sayesinde önleme yapıldığını vurguladı.