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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230622/ukrayna-gucleri-zaporojye-bolgesinin-tokmak-kentine-saldirdi-1-sivil-oldu-1072765798.html
Ukrayna güçleri, Zaporojye bölgesinin Tokmak kentine saldırdı: 1 sivil öldü
Ukrayna güçleri, Zaporojye bölgesinin Tokmak kentine saldırdı: 1 sivil öldü
Zaporojye bölgesindeki acil durum birimleri, Ukrayna ordusunun bölgedeki Tokmak kentine saldırı düzenlediğini ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T21:54+0300
2023-06-22T21:54+0300
ukrayna krizi
zaporojye
rusya
ukrayna
saldırı
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Gazetecilere açıklama yapan Zaporojye Bölgesi yetkilileri, "Muhtemelen (ABD yapımı) HIMARS çok namlulu roketatar sistemiyle ateş açıldı. 9 katlı bir konutun temeli hasar aldı. 1 sivil hayatını kaybetti" dedi.Saldırının yerel saatle 17.45'te düzenlendiğini belirten yetkililer, Tokmak kentine havadan 3 füze fırlatıldığını, 2'sine hava savunma sistemleri sayesinde önleme yapıldığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230621/fsb-zaporojye-bolgesi-yetkililerine-yonelik-suikast-girisimini-engellendi-1072704682.html
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zaporojye, rusya, ukrayna, saldırı

Ukrayna güçleri, Zaporojye bölgesinin Tokmak kentine saldırdı: 1 sivil öldü

21:54 22.06.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
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Zaporojye bölgesindeki acil durum birimleri, Ukrayna ordusunun bölgedeki Tokmak kentine saldırı düzenlediğini ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Gazetecilere açıklama yapan Zaporojye Bölgesi yetkilileri, "Muhtemelen (ABD yapımı) HIMARS çok namlulu roketatar sistemiyle ateş açıldı. 9 katlı bir konutun temeli hasar aldı. 1 sivil hayatını kaybetti" dedi.
Saldırının yerel saatle 17.45'te düzenlendiğini belirten yetkililer, Tokmak kentine havadan 3 füze fırlatıldığını, 2'sine hava savunma sistemleri sayesinde önleme yapıldığını vurguladı.
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
Ukrayna krizi
FSB, Zaporojye bölgesi yetkililerine yönelik suikast girişimini engellendi
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